Cervera avala la posible llegada de Manu Vallejo al Oviedo tras coincidir en el Cádiz CF

El mercado de invierno avanza con movimientos pendientes en numerosos conjuntos de Primera y Segunda División. Se abra la posibilidad de que un ex entrenador del Cádiz CF y un ex jugador del equipo amarillo que coincidieron algunos años vuelvan a trabajar juntos.

Y es que el nombre de Manu Vallejo suena con fuerza para unirse al Real Oviedo, que desde unos meses entrena Álvaro Cervera. El chiclanero apenas tiene minutos en el Girona y podría cambiar de aires en enero.

Cervera, en la rueda de prensa que ofreció el viernes 20 de enero previa al encuentro contra el Huesca, no rehuyó preguntas sobre un mercado invernal que coloca al extremo Manu Vallejo (Girona) y al punta Borja Garcés (Tenerife) en la órbita del club azul y el técnico ve con buenos ojos sus llegadas, especialmente la del primero, al que ya tuvo en Cádiz CF y que le encaja a la perfección.

"A Manu lo conozco bien: lo tenía en el filial del Cádiz y, aunque no contaba, le subimos y se quedó. A partir de ahí ya se ve la carrera que está haciendo. Si pudiese venir, nos encajaría, sí. Te da varias en varias posiciones y además no es de los que pregunta, es de los que cuando hay que hacer algo, lo hace", ha recalcado Cervera, que no ha querido aclarar si había hablado o no con el extremo.

Sobre Borja Garcés, cuya cesión parece estar avanzada con el Atlético -club al que pertenece-, el técnico también fue claro: le encaja con lo que le ha pedido a la dirección deportiva de cara a este mercado invernal, que no es otra cosa que un punta diferente a lo que tiene en plantilla.

"Es un futbolista que, siendo delantero de altura considerable, tiene características diferentes a los que ya tenemos. Sí que nos puede dar. Otras opciones son parecidas a las que tenemos en plantilla, pero el juego de Garcés es diferente al de Borja Bastón, Samu Obeng y Sergi Enrich", ha explicado.

Aunque en el Tenerife, o al menos su entrenador Miguel Ramis, dice desconocer que Garcés esté cerca de cambiar la isla por Oviedo, si este acuerdo finalmente se materializa podría desencadenar también la salida del club azul de uno de sus arietes, Samuel Obeng.

El ghanés ha despertado el interés de clubes como Burgos, Ibiza o Huesca, pero es este último, donde se reencontraría con el ex entrenador azul Cuco Ziganda, es donde más opciones hay de que recale el delantero carbayón.

Aunque la idea de Cervera es mantenerle en plantilla, todo apunta a que el hecho de que haya 27 fichas y que cuatro de ellas estén ocupadas por delanteros haría salir a alguno de los hombres de ataque y Obeng es el único que, por el momento, tiene ofertas para cambiar de aires en busca de minutos.