"En casa tenemos que hacer algo más"

El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa del estadio Ramón de Carranza con cara de pocos amigos, sin ocultar su malestar por el empate cosechado contra el Oviedo.

"La lectura del partido es que igualamos ante un gran rival, que por momentos lo hicimos muy bien y que al final nos quedamos con un empate que puede ser justo", reconoció, admitiendo su disgusto por cómo se produjo.

"Me gusta que se hagan más cosas, pero si no se puede, mejor hacer lo que se puede", precisó en relación al juego desplegado por los suyos, confesando que "al ser en el último minuto, en el último segundo, un empate así duele más".

No obstante, el enfado de Álvaro Cervera estaba justificado en una acción muy concreta, la que dio lugar al tanto del Ovido. "Viene de un error nuestro, de estar el balón en el córner de ellos a terminar haciendo una falta innecesaria. El fútbol no es un deporte de aciertos sino de errores, y normalmente gana el que comete menos errores", recordó.

Preguntado por la labor del árbitro, criticado por la afición por su permisividad con la dureza de los visitantes en el centro del campo, se limitó a decir que "no suelo hablar de ellos y no lo voy a hacer ahora. A veces me fijo más en el cuarto porque me dice algo al salirme de la línea".

Y a vueltas con el juego de su equipo, un Cádiz que compitió ante un rival de talla, insistió en que "todos queremos un poco más, así que no estoy contento". "No creo que debamos celebrar que hayamos igualado en casa al Oviedo. En casa siempre quiero ganar. Jugando en casa quiero algo más. Seguramente desde el banquillo no tenemos claras las ideas", sentenció acaso con cierta autocrítica.

Tras evitar hablar sobre el recientemente cerrado mercado de verano -"prefiero no contestar a esa pregunta; el mercado está ahí y son los medios y los aficionados los que tienen que opinar", señaló-, comentó sobre la ausencia de Garrido frente a un adversario poderoso en la zona ancha que "esto es algo que daría para hablar mucho, la falta de Garrido, porque él nos da una estabilidad que ahora no tenemos. Pero jugar bien no depende de dos jugadores, tiene que haber juego colectivo, sitios a donde lleves la pelota y de ahí salga bien. Tenemos en ese aspecto muchas dudas".

Pese a todo, el preparador cadista no negaba cierto grado de satisfacción porque "que aquí venga el Oviedo y lo pase realmente mal" dice mucho, aunque insistiendo en que "no me vale con eso". Cervera no se sacaba de la cabeza el postrero tanto de los asturianos y volvía a revivir la jugada. "No me cabe en la cabeza que el balón esté en el córner del equipo contrario y nos marquen por una falta que hacemos cerca de nuestra área".

Desde luego, ni por asomo se le puede achacar alguna culpa al recién resembrado césped. "Los jugadores se quejan de que está esponjoso todavía, pero es igual para todos y se ha podido jugar", indicó al respecto.