El cartel del Cádiz CF - Rayo Vallecano, dedicado a Laura Gallego: la cantante explica su vínculo con el equipo

Este miércoles 27 septiembre el Cádiz CF disputará la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS ante el Rayo Vallecano en el Estadio Nuevo Mirandilla, de nuevo, a partir de las 21:30 horas.

La entidad cadista conservará esta temporada en Primera División, la dedicatoria de sus carteles de los partidos que juegue como local en el feudo cadista a artistas y figuras emergentes de la provincia de Cádiz. Bajo la temática 'Cádiz, una provincia de arte', el cartel de la jornada 7 de LALIGA EA SPORTS estará dedicado a la cantante de copla, Laura Gallego.

Laura Gallego Cabezas, ganadora de "Se llama copla", un concurso que batió todos los récords de audiencia por todo el mundo. Empezó a recorrer toda España realizando conciertos en los mejores teatros y espacios escénicos, incluyendo uno de los más especiales para ella como es el Gran Teatro Falla.

Colaboradora en el programa Juan y Medio "La tarde aquí y ahora", "Esta canción va por ti" junto Bertín Osborne, y presentadora del programa "Andalucía de fiesta", junto al presentador y actor Antonio Garrido.

La algareña tiene actualmente tres discos en el mercado, el primero producido por David de María y David Santisteban, el segundo por Paco Cpero, y el último "Sin Fronteras" producido por su propio sello discográfico (La Gallego Récords).

Laura Gallego concedió una entrevista a los medios del club en la que repasó su momento actual y valoró el gesto del Cádiz CF.

La artista se deshizo en elogios hacia el club y comentó que "merece todos los esfuerzos protagonizar un cartel y además de esta envergadura. Me siento muy orgullosa, estoy muy contenta y, además, me hace muchísima ilusión. No me habría importado que fuera un cartel un poco menos importante, me hubiera hecho ilusión de todas maneras. Estoy muy feliz con esto".

En este sentido, detalló orgullosa que, en cada visita que realiza a Cádiz, "siempre" permanece "un poco parada en la puerta del estadio". "Mi mejor amiga es súper cadista y muy fanática y provoca que no se me olvide el Cádiz CF ni un sólo día de mi vida. Por cariño y correspondencia, cada día estoy muy vinculada al Cádiz CF, al estadio, a los recuerdos que me trae el estar aquí... He tenido la oportunidad de vivir ocasiones muy especiales en el estadio y, desde la primera vez que vine, no puedo estar más contenta", explicó.

Además, tuvo palabras para su localidad, Algar, de lo que destacó su "encanto especial" porque "es muy pequeñito, tienes unas calles preciosas, un ambiente estupendo... Y está la calle de Laura Gallego, que es un callejón precioso y con macetas en las paredes. El pueblo tiene una visita increíble porque, además de ser muy bonito, que lo es, tiene un ambiente increíble y se respira tranquilidad. Estamos rodeados de montaña y de agua".

Por último, deseó que "el Cádiz CF esté en el sitio que se merece, tanto por la afición como por el club. Se merece estar en lo más alto porque creo que se lo trabaja y porque su afición es de las mejores del mundo. Si el Cádiz CF está en lo más alto, estaremos felices los dos".