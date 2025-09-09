Canterano del Cádiz CF, internacional absoluto con la selección de su país

El jugador del Juvenil A del Cádiz CF Kai Mauro (30/05/2007, volvió a defender los colores de la selección absoluta de Gibraltr en el encuentro clasificatorio para el Mundial que le enfrentó a Islas Feroe y se resolvió con derrota (0-1) del combinado del que forma parte el jugador cadista.

El joven futbolista de 18 años empezó como suplente y disputó los últimos ocho minutos del partido. El lateral izquierdo sumó su quinto envite como internacional con la selección absoluta gibraltareña. Anteriormente ya había participado en otros compromisos oficiales con el combinado nacional (ante República Checa, Croacia, Islas Feroe y Albania).

Kai Mauro continúa creciendo en su trayectoria deportiva y desde la entidad cadista destacan que se consolida como un joven valor "a seguir tanto en la cantera amarilla como en el panorama internacional".