Un candidato que titubea

La UD Las Palmas, uno de los históricos que esta temporada compite en la Segunda División del fútbol español, se presenta este sábado en Carranza como un candidato al ascenso que parece titubear. De hecho, llega a la Tacita de Plata tras haber destituido a su entrenador, Manolo Jiménez, a quien ha relevado Paco Herrera por culpa de una trayectoria irregular que, no obstante, le mantiene en la zona noble. La exigencia del club canario es tan alta que las dudas han propiciado el cambio en el banquillo, sin duda una presión añadida para un aspirante a todo que por el momento se muestra más poderoso en su feudo que a domicilio.

En zona de play-off. El conjunto canario marcha sexto a pesar de que no camina con el paso firme que desearían sus seguidores. Con 22 puntos, dos más que su rival de este fin de semana, tiene el liderato que ostenta el Alcorcón a ocho y los puestos de ascenso directo que cierra el Málaga a siete. Pero lo peor es que por detrás le pisan los talones el Osasuna, con sus mismos números, y el Mallorca, que suma un punto menos. Los rectores apostaron por un proyecto ambicioso para regresar cuanto antes a la máxima categoría y por ahora no terminan de certificarse las expectativas. Ante su afición no conoce la derrota pero ha cedido cuatro empates, con 14 goles a favor y sólo cuatro en contra, pero lejos de Las Palmas sólo ha vencido en un encuentro y mantiene un coeficiente realizador negativo (5-8).

Cuatro empates. Para colmo, la dinámica actual no es precisamente para tirar cohetes, no en vano la escuadra isleña encadena cuatro jornadas consecutivas empatando: en mallorca (2-2), con el Deportivo de La Coruña (1-1), ante el Elche en el Martínez Valero (0-0) y frente al Granada como local (2-2). Aunque antes de esta racha se había conseguido un claro triunfo sobre el Numancia (3-0), el revés sufrido en Almería (3-0), sinduda más que el 1-0 de El Molinón ante el Sporting, ha pesado tanto como un sistema poco definido. De hecho, hasta algunos jugadores han expresado públicamente sus quejas porque consideraban que en poco tiempo se habían intentado variar demasiados conceptos. El resultado, una trayectoria irregular y que genera dudas.

Subcampeón en los 60. Fundada en 1949, justo después de que la Federación incluyera a los clubes canarios en las competiciones nacionales, la UD Las Palmas puede presumir de ser el club que alcanzó la Primera División en menos tiempo, con dos ascensos en dos años. El tercer ascenso a la División de Honor en 1964 abrió la época dorada del club, que incluye un tercer puesto, por detrás de Real Madrid y Barcelona, en 1968 y un subcampeonado de Liga en 1969. Tras 19 cursos en Primera, en 1983 bajó a Segunda y en 1988 dio con sus huesos en Segunda B. Salvado de la desaparición por sus aficionados, el club emergió en 2000 con el salto a la élite, pero en 2004 de nuevo cayó al pozo de Segunda B, del que fue rescatado por su actual presidente, Miguel Ángel Ramírez.