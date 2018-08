Se calienta la guerra fría de la entidad

Manuel Vizcaíno atendió ayer a los medios de comunicación al acabar la ofrenda floral a la Patrona y a El Nazareno. El presidente 'pegó' fuerte al referirse a todo lo que ha rodeado al traspaso de Álvaro García al Rayo, el tema de moda en las últimas horas.

"Se ha trabajado bien a pesar de las piedras en el camino. Lo que ha pasado con el jugador Álvaro García ha sido gravísimo. Han intentado que el jugador saliera del club no defendiendo los intereses del club, a lo que estoy obligado como presidente. Y hemos conseguido al final que el mercado reconozca el valor que había adquirido Álvaro García, reservándonos un valor futuro que también está firmado con el Huesca", apuntó el máximo mandatario mostrando un talante de contrariedad hacia algunos acontecimientos.

Vizcaíno cargó su malestar al insistir en decir que "gravísimo para mí es que parece que con conocimientos de interioridades del club he escuchado a un presidente de Segunda División hablar de los jugadores del Cádiz, que no estaban inscritos". "He recibido en esos momentos ofertas que eran indignas para el Cádiz y para el valor que tiene el jugador (Álvaro García). Y al final lo que se ha hecho es reconocer el valor del futbolista y defender los intereses del Cádiz. Ha sido una operación sin intermediarios que lo que ha hecho es que el Cádiz crezca y deba menos dinero".

Preguntado por la persona o personas causantes de torpedear el traspaso del utrerano, dijo lo siguiente: "Lo voy a dejar ahí de momento, pero sí digo que el Cádiz va a defender sus intereses siempre". Seguidamente se extendió en algunos aspectos como que "la operación ha sido la mejor que ha llegado en el mercado y que nos va a permitir crecer". Y huyó de calificarla como histórica. "A mí lo de los récords o que sea la mejor operación de Segunda División me da igual. Lo que tenemos que hacer -continuaba- es seguir nuestro camino. Tenemos la obligación de crecer y vamos a crecer".

Vizcaíno aclaró también el papel del Huesca en la salida del extremo. "El Huesca ha firmado el documento como parte dueña de los derechos del jugador. Una vez que el jugador indicó, creo que de manera equivocada, que no quería jugar en el Huesca, este club no quiso entrar en polémica pero ha firmado una operación que puede darle beneficios futuros. El Huesca sale beneficiado".

Para acabar, se le cuestionó por el mercado de fichajes. "Se está calentando ahora pero debemos aprender de los ingleses y que el mercado cierre cuando comience la competición. ¿Más traspasos? Todos los futbolistas tienen una cláusula. La intención es no vender a ninguno", apostillaba el presidente.