El gran desafío de Cervera en Primera División

Álvaro Cervera es el entrenador que sacó al Cádiz CF del pozo de Segunda División B y el que devolvió al equipo a Primera tras 15 años de ausencia entre los grandes. Dos ascensos en los últimos cuatro años (uno en 2016 y el otro en 2020) que le convierten en uno de los técnicos de referencia en la larga vida del club, y además con 193 partidos oficiales que le hacen ser el entrenador con más recorrido.

Cervera es historia vida del Cádiz CF. Superó los retos mayúsculos que se le presentaron desde su llegada, pero ahora afronta el que quizás sea el mayor desafío de su carrera en los banquillos y en la escuadra gaditana. Le espera una auténtica prueba de fuego frente a los clubes más potentes.

El míster atesora una extensa trayectoria como futbolista en Primera, en la que jugó 261 encuentros y marcó 17 goles en diversos conjuntos.

Como entrenador posee un currículum con 511 partidos, de ellos sólo 13 en la máxima categoría, todos en el Racing de Santander en la temporada 2011/12. La mayor parte de su estancia en los banquillos ha sido en Segunda A con 259 envites.

Su única experiencia en la élite no fue nada buena. Se hizo cargo del conjunto cántabro con el curso muy avanzado y el equipo en una zona de descenso de la que no logró sacarlo. No fue una buena aventura pero sí le valió de aprendizaje. Ocho años más tarde, la vida le da una segunda oportunidad a Cervera en Primera División. Se gana a pulso seguir en el Cádiz CF después de llevarlo a lo más alto. Su nueva etapa en la Liga de las estrellas se produce en un contexto que nada tiene que con el anterior.

La principal diferencia es que ahora no se encuentra con una plantilla hecha a mitad de campaña. Él ha llevado al equipo a Primera y empieza la temporada desde el minuto uno, con más experiencia.

Aunque no pueda acudir al estadio Carranza en la jornada inaugural ante el Osasuna al estar contagiado de Covid-19, el técnico no pierde detalle desde el obligado aislamiento en su casa. Está en permanente contacto con su segundo, Roberto Perera, con el que confeccionará la alineación que afrontará el estreno liguero.

Las circunstancias mandan y Cervera busca desde su domicilio su primera victoria como entrenador en la principal división del fútbol español mientras camina paso a paso hacia su partido número 200 en el Cádiz CF, que cumplirá en la séptima jornada en el choque contra el Villarreal que se disputará en casa.