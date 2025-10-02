El Cádiz CF y el peligro de no tener estadio en el primer partido de noviembre

El FC Andorra se queda sin estadio a partir del jueves 2 de octubre hasta nuevo aviso por el cierre de instalaciones que pertenecen a la Federación Andorrana de Futbol (FAF). En el plazo de un mes, el próximo 2 de noviembre, el Cádiz CF visita al club del Principado en la cita de la 12ª jornada de Liga aunque el club local tiene antes más partidos como anfitrión con la incógnita de dónde se jugarán.

La entidad, presidida por Félix Álvarez, ha decidido después de una reunión de tres horas con los 10 clubs que disputan la primera división andorrana. El conflicto afecta a la máxima competición del Principado que no ha empezado aún y que tampoco tiene previsto hacerlo este fin de semana ya que hubo un cambio en la normativa de inmigración que afecta a los clubs de la liga andorrana. Antes bastaba con acreditar 4 años de experiencia previa y ahora se exige haber competido los últimos seis años. Hay dos clubs que no tienen a ningún jugador inscrito y otros no llegan al mínimo exigible de 16 jugadores.

La FAF, como medida de presión al Gobierno de Andorra, ha anunciado que suspende todas sus actividades, entrenamientos incluidos, y cierran todas sus instalaciones a partir de mañana y hasta nuevo aviso.

Está situación afecta al FC Andorra. Los de Ibai Gómez reciben el sábado 4 de octubre (18.30 horas) al Leganés y, de momento, no disponen del Estadio de la FAF de Encamp. Fuentes del FC Andorra se mantienen a la expectativa aunque reconocen contactos con la FAF. Lo que está fuera de toda duda es que el partido del sábado está en el aire. Eso sí, el contrato o el convenio firmado entre el FC Andorra, la FAF y Gobierno de Andorra del uso de la instalación por parte del club tricolor puede contemplar algún tipo de penalización en está situación.

La situación dio un giro radical a primeta hora de la tarde del jueves, cuando la Federación Andorrana de Fútbol (FAF) anunció que "restablece la normalidad en las actividades futbolísticas y abren de nuevo las instalaciones" después de llegar a un acuerdo, sin especificar por ellos, con el Gobierno de Andorra.

Por tanto, el FC Andorra contra el Leganés del sábado (18.30 horas) se jugará en Encamp como estaba previsto inicialmente. La FAF anunció la tarde del miércoles la paralización total de las competiciones y también de los entrenamientos en todas las categorías incluido también el fútbol sala por el problema de las cuotas de inmigración que no ha permitido aún empezar la primera división de fútbol del Principado.

Las desavenencias no se han disipado. Mònica Bonell, ministra de Deportes del Principado, evidencio el malestar del Gobierno con la manera de actuar del ente presidido por Félix Álvarez. "No aceptamos ningún tipo de chantaje. Estamos tremendamente decepcionados porque hace semanas que teníamos conversaciones con ellos a diario y tenemos una buena relación con todos ellos. Además han jugado con la amenaza de paralizar también la base con 2.000 afectados y no es admisible que tenga afectaciones con otro club, el FC Andorra, que juega en una liga que no es la andorrana".

El problema queda resuelto al menos de momento y habrá que esperar a ver cómo está la situación dentro de un mes cuando el Cádiz CF tenga que visitar al Andorra.