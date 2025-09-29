El Cádiz CF recibe un aviso

El Cádiz CF llevaba una trayectoria imparable en el estadio Nuevo Mirandilla que se vio frenada el último domingo del mes de septiembre con el empate a cero frente al recién ascendido Ceuta. La victoria le hubiese premiado con un liderato que tenía a tiro, pero dejó escapar la oportunidad. En cualquier caso, poco se puede reprochar a un equipo que continúa inmerso en una buena dinámica de resultados. Es, junto al Deportivo de La Coruña, el único que no conoce la derrota después de siete jornadas de Liga y se reparte con los gallegos las dos plazas de ascenso directo.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano conserva la segunda posición en la clasificación pese al resultado decepcionante que provocó la huida del hogar de los dos primeros puntos. Después de tres victorias consecutivas como anfitrión (sobre el Mirandés, el Albacete y el Eibar), no pudo doblegar a un valiente adversario cuando las expectativas no podían ser más altas.

El Cádiz CF recibió el primer aviso en casa. Dejó una vez más la portería a cero pero anduvo espeso en ataque, sin acierto en el área contraria. Da lo mismo ser líder o segundo, sobre todo en en este momento el campeonato, la cuestión es mejorar porque la exigencia de la competición irá subiendo con el paso de las semanas. Garitano, aunque resalta el buen recorrido, se ha encargado de recordar que su equipo no es mejor que los demás.

La dosis de realidad es bien recibida porque sirve de advertencia. El Cádiz CF estaba sacando adelante los partidos en su feudo sin mejor que sus oponentes. Le costó superar (1-0) al Mirandés que jugó con un futbolista menos desde el minuto uno; venció (2-1) al Albacete con un gol de Iuri Tabatadze en el tiempo de prolongación; y se impuso al Eibar con un golazo de Suso en un choque equilibrado.

La balanza se inclinaba hacia el lado de los amarillos en los encuentros marcados por la igualdad. Todos eran triunfos por la mínima y alguna vez tenía que suceder lo que pasó el domingo. Los gaditanos eran favoritos ante el Ceuta pero comprobaron la dificultad de una categoría en la que nadie regala nada. El empate supuso un pequeño chasco que sin embargo no empaña el excelente comienzo de curso de un equipo que ahora mismo se muestra más fiable en defensa que en la misión ofensiva.

En una Liga tan compleja como la de Segunda División, empezarla con siete partidos seguidos sin perder es de un mérito incontestable. La derrota terminará llegando porque es ley de vida pero el reto del Cádiz CF es retrasarla todo lo que sea posible. El siguiente objetivo es sumar en el terreno del recién descendido Las Palmas el primer domingo del mes de octubre.