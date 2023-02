Cádiz CF - Rayo Vallecano: Sergio González confirma la baja de Brian Ocampo y habla del sustituto

El Cádiz CF afronta el partido contra el Rayo Vallecano el sábado 25 de febrero con el objetivo de abrazar una victoria que le sirva para dar un paso más en el trayecto hacia la permanencia en Primera División.

El conjunto amarillo recupera para la cita a Alfonso 'Pacha' Espino tras cumplir un encuentro de sanción. Vuelve el lateral izquierdo pero se cae su compañero de banda. Brian Ocampo está lesionado y no podrá participar en el importante duelo ante el cuadro madrileño.

En la rueda de prensa previa al choque correspondiente a la 23ª jornada de Liga, el entrenador del Cádiz CF, Sergio González, confirmó el viernes 24 en la ausencia de Ocampo por problemas físicos.

El técnico no ocultó que la del extremo uruguayo es una baja sensible "por lo que nos está dando sobre todo en caca", aunque se mostró convencido de que el jugador que ocupe su sitio lo hará bien.

El entrenador explicó que Brian Ocampo tuvo una molestia en la rodilla en la sesión del miércoles. "Se le hicieron pruebas y no tenía nada grave, el jueves entrenó con normalidad pero el el viernes sintió un dolor en la rodilla".

El preparador cadista esconde sus cartas. ¿Quién se hará cargo de la banda izquierda ante la ausencia de Ocampo? "Me reservo el nombre el sustituto, no voy dar pistas". La respuesta del entrenador se ajustó a la lógica. Entre las posibilidades que maneja, como él mismo apuntó, están Chris Ramos, Rubén Sobrino y Álex Fernández, aunque no son las únicas. "Manejamos más alternativas", subrayó Sergio González para zanjar la cuestión.

Además de la baja de Ocampo, siguen fuera Negredo, José Mari y Víctor Chust. David Gil sí está disponible.