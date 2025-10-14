El Cádiz CF, pendiente de Suso

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, advirtió dos días antes del encuentro ante el Huesca de que la alineación estaba sujeta al estado físico de algunos futbolistas que arrastraban molestias. Cuando llegó la hora del partido, se pudo comprobar que en el once inicial faltaban jugadores que hasta entoces habían ejercido el papel de titular.

Mario Climent no entró en la convocatoria al tener que cumplir sanción por acumulación de cinco amonestaciones. Bojan Kovacevic ocupó plaza en banquillo nada más regresar de su estancia con la selección sub´21 de Serbia y no llegó a saltar al césped. En el caso de Moussa Diakité, fue suplente no se sabe si porque no estaba tope o por decisión del técnico, aunque jugó el último cuarto de hora para ayudar a mantener el 1-0.

Suso se quedó fuera de la lista y se perdió su primer partido de la campaña 2025-26. El fichaje estrella del Cádiz CF iba de menos a más después de no haber podido realizar la pretemporada completa por problemas físicos. El gaditano fue titular en todos los ocho primeros encuentros del campeonato, aunque siempre sustituido hasta que los dos más recientes (contra el Ceuta y la Unión Deportiva Las Palmas) los jugó de principio a fin.

Cuando el atacante estaba alcanzando su pico de forma más alto, de pronto le llega un nuevo frenazo después del que sufrió en verano. Tuvo que descansar el pasado domingo 12 de octubre por molestias y la duda es si podrá estar disponible para la cita con el Burgos del décimo capítulo programado para el próximo lunes en el estadio Nuevo Mirandilla.

Suso se pronunció a través de su cuenta de X (antes twitter) después de la victoria sobre el Huesca. Lo hizo de manera discreta, sin palabras pero con corazones amarillos y azules en una demostración de alegría. El futbolista recibió numerosos mensajes de aficionados que le desearon su pronto regreso.

Los entrenamientos de esta semana serán claves para saber si Suso puede llegar a tiempo al próximo partido en el que el equipo amarillo repetirá como anfitrión.