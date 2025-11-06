El Cádiz CF se lleva un inesperado revés con Fali

Corren tiempos muy adversos para Fali Giménez en los últimos tiempos. El defensa central del Cádiz CF estaba de baja desde los primeros días del pasado mes de agosto y ahora que asomaba el inicio de la recta final de su recuperación, un mazazo en toda regla cae sobre el valenciano.

Desde hace dos campañas el rendimiento de Fali estaba lejos de aquel que sorprendió a todos cuando recaló procedente del Nástic -primero como cedido- e incluso dio la cara con el equipo en Primera División. Sin embargo, el curso del descenso a Segunda y la pasada campaña abrieron una brecha entre el futbolista y buena parte de la afición debido al bajón en su rendimiento y a sus diferencias con la masa social. A todo eso hay que sumarle los problemas físicos que le han acompañado, siendo ya este curso una constante.

La cuestión es que el zaguero empezó a pisar el césped esta semana con cierto protagonismo después de más de dos meses permaneciendo más tiempo en la enfermería que en el verde. Ese periodo ha durado poco porque en la tarde de este jueves el Cádiz CF ha emitido un parte médico del jugador en el que confirma que vuelve a estar lesionado como consecuencia de una recaída de su dolencia el miércoles.

El parte médico del club dice lo siguiente: "El futbolista Fali Giménez ha sufrido este miércoles una nueva lesión durante el entrenamiento en la ciudad deportiva".

"En el transcurso de la sesión, sufrió una recaída en su lesión de rodilla. Tras las pruebas realizadas en el día de hoy, volverá a ser baja por un tiempo indeterminado, lo que le seguirá impidiendo ser parte activa de la plantilla, como en los últimos meses".

"El tiempo de recuperación queda pendiente de evolución".

La noticia supone un revés para Fali, por lo que parece un volver a empezar hasta soñar con la recuperación, y para el primer equipo al continuar con la ausencia de un defensa veterano y experto que podría sumar a lo largo de una campaña muy larga, como sucede siempre que un equipo milita en la categoría de plata. Sin el valenciano, Gaizka Garitano debe centrarse en Kovacevic, Iker Recio, Pelayo y Jorge Moreno como los centrales disponibles hasta nueva orden.

Fali, que en agosto cumplió 32 años, vive su séptima temporada y media de amarillo desde su llegada en la segunda vuelta de la temporada 2018-19, ya con el equipo en Segunda, procedente del Nástic de Tarragona.