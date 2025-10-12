Cádiz CF-Huesca, en directo

La novena jornada de Liga llega para el Cádiz CF este domingo, 12 de octubre, día en el que recibe al Huesca en el estadio Nuevo Mirandilla (18:30 horas). Los amarillos tratarán de recuperar la senda perdida con la derrota en Las Palmas, lo que solo será posible sumando los tres puntos ante la escuadra oscense.

La semana en el Cádiz CF ha venido marcada por las bajas en defensa, donde Mario Climent debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Bojan Kovacevic estuvo el pasado viernes con la selección serbia sub'21. Raúl Pereira y Pelayo Fernández están llamados a salir de inicio en esta cita liguera.

A efectos clasificatorios, el equipo de Gaizka Garitano se podría colocar líder si vence al Huesca y tanto el Deportivo como el Racing no pasan del empate. Ya tuvo esa oportunidad la semana pasada aunque se produjo la derrota en el estadio de Gran Canaria.

El encuentro de este domingo es una doble prueba para el Cádiz CF. Por un lado, saber si lo de Las Palmas queda como un 'accidente' después de un arranque de competición marcado por los buenos resultados. Y, por otro lado, ante las bajas seguras y las dudas, ver si la respuesta de gente menos habitual confirma que el entrenador tiene fondo de armario.