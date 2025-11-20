El Cádiz CF forma a sus canteranos en primeros auxilios

Las instalaciones de El Rosal han acogido la celebración de una nueva sesión de los talleres de reanimación y primeros auxilios, organizados por Cádiz CF Fundación en colaboración con la Asociación Trébol de Corazones.

En esta ocasión, han sido los jugadores del Cádiz CF juvenil quienes han recibido formación específica sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), posición lateral de seguridad y maniobra de Heimlich, técnicas esenciales para actuar en situaciones de riesgo vital. El objetivo de la jornada fue dotar a los jóvenes futbolistas de herramientas que puedan resultar determinantes tanto en el deporte como en su día a día.

Esta iniciativa, que alcanza ya su segunda edición en la cantera cadista, busca avanzar hacia un entorno cada vez más seguro en todas las categorías de formación, de manera que los equipos se conviertan en un espacio cardioprotegido y capacitado para responder ante cualquier emergencia médica dentro o fuera del terreno de juego.

Las sesiones han sido dirigidas por formadores especializados de Trébol de Corazones, entidad gaditana fundada en 2011 que trabaja en la promoción de la salud cardíaca y la difusión de conocimientos en primeros auxilios, contribuyendo al desarrollo de una sociedad más preparada y solidaria.

Con acciones como esta, el Cádiz CF reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes deportistas, impulsando valores como la responsabilidad, la prevención y la ayuda mutua, fundamentales en la práctica deportiva y en la vida cotidiana.