El Cádiz CF extiende a Túnez su red de captación de jugadores

El Área Internacional del Cádiz Club de Fútbol, a través de Nomadar, ha desarrollado un nuevo programa de detección de talento en la ciudad tunecina de Susa, en colaboración con la empresa Olympia Dream. Durante tres jornadas, los técnicos Pablo Sánchez, Jesús Medina y Álvaro Sánchez trabajaron en las instalaciones del club El Mouradi, donde evaluaron a más de 150 jóvenes jugadores nacidos entre 2007 y 2012.

El objetivo de esta acción fue identificar a tres promesas del fútbol tunecino que tendrán la oportunidad de vivir una experiencia formativa en la cantera del Cádiz CF durante diez días. Los seleccionados entrenarán junto a los equipos de la estructura de base del club y serán evaluados por técnicos de la entidad gaditana, además de disfrutar de una inmersión deportiva y cultural en la ciudad de Cádiz.

El programa contó con la colaboración del ex futbolista internacional Karim Haggui, defensa con más de 70 internacionalidades con la selección de Túnez, participante en el Mundial de Alemania 2006 y campeón de la Copa de África 2004. A nivel de clubes, Haggui disputó más de 350 encuentros en la élite del fútbol europeo. El exinternacional destacó su satisfacción por ver cómo un club español mostraba interés en el talento emergente de su país.

Durante las jornadas se desarrollaron sesiones de entrenamiento y partidos en horario de mañana y tarde, organizados por categorías para facilitar la observación técnica y la evaluación de los participantes. Al cierre del programa, todos los jugadores recibieron un diploma de participación, mientras que los ganadores del tryout serán anunciados próximamente por Olympia Dream.

Desde club aseguran que esta iniciativa refuerza la estrategia de expansión internacional del Cádiz CF, "consolidando su presencia en África y sumando un nuevo país a su red de proyectos globales". Con ello, la entidad cadista "continúa avanzando en su objetivo de crear un puente entre el talento africano y la estructura deportiva cadista, reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol base a nivel internacional".