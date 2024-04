El Cádiz CF entrega los premios del I Certamen de Coplas 'Me han dicho que el amarillo'

El antepalco del estadio Nuevo Mirandilla, donde el Cádiz CF tiene su sede, acogió en la tarde de este jueves 11 de abril el acto de entrega de los premios del I Certamen de Coplas 'Me han dicho que el amarillo' a los siete galardonados tras la finalización del Carnaval de Cádiz 2024, contando con la presencia de representantes de cada uno de los grupos premiados.

El evento, presentado por al periodista Manolo Camacho, contó con la presencia del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; el vicepresidente, Rafael Contreras; y el gerente de Cádiz CF Fundación y adjunto a la presidencia, José Mata; así como de la consejera, Montserrat Medina; el teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi; y la concejala de Accesibilidad, Nuria Álvarez.

Manolo Camacho comenzó el acto recordando coplas icónicas relativas al Cádiz CF en la historia del carnaval de la ciudad, aseverando que se trata de "coplas que demuestran la unión entre el Cádiz y el carnaval". Recordó que "ha habido épocas donde las coplas que predominaban los cuplés de mofas, y otras en la que destacaban los versos de amor al club. El Cádiz CF ha tenido a bien crear este año el primer certamen de coplas dedicadas al club, y se ha premiado el ingenio, premiando también al carnaval callejero”.

Acto seguido se procedió a la entrega de los premios a cada uno de los galardonados y, posteriormente, José Manuel Cossi, en representación del alcalde Bruno García, agradeció al Cádiz CF "su implicación con el carnaval y con las iniciativas de la ciudad".

El acto lo cerró el máximo mandatario cadista, quien afirmó que "dicen que la desgracia de uno empieza el día que no puede reírse de sí mismo. Todos tenemos las espaldas anchas y con esto no hemos querido fomentar unas coplas fáciles, si no que no se pierda la esencia y la carga de Cádiz. Espero que el año que viene sean más coplas y más reivindicativas", subrayó.

Cabe recordar que, en la modalidad del carnaval en el concurso, el primer premio fue para la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' por su pasodoble 'En Cádiz tú naciste'. El segundo, para la chirigota 'Ni que las hambres la vamos a sentir', de José Luis García Cossio 'Selu', por su cuplé 'El niño de mi vecina', mientras que el tercero fue para el cuarteto 'Punk y circo, la lucha continúa', de Miguel Ángel Moreno por el cuplé 'Messi cuando celebra'.

Además, el jurado otorgó un accésit a la comparsa de Jonathan Pérez Ginel, 'Los sacrificaos', por un cuplé que interpretaron en la noche de la final, y que empieza como 'Las camisetas de fútbol'.

En el carnaval callejero, el ganador fue el coro 'Los vendehumos', de Jaime López, por el tango 'Domingo de alegría'. El segundo premio recayó en la chirigota 'AZPOGA Las Marimorenas', por el cuplé 'El Cádiz quiere mudarse' y, el tercer premio, para la chirigota de Manuel Barragán '¡Tú sí que no vales!' por el cuplé 'El Cádiz ha hecho'.