El Cádiz CF se cita con el líder a la hora del almuerzo

LaLiga ha dado a conocer las fechas y horarios de los once partidos correspondientes a la 17ª jornada, con el Cádiz CF metido de lleno en la recta final de la primera vuelta.

El conjunto amarillo se enfrenta a la mejor escuadra del campeonato después de 12 capítulos. Le toca medirse al Racing de Santander, líder con 25 puntos (cinco más que los gaditanos, sextos clasificados) y uno de los candidatos al ascenso por el que ya peleó la pasada temporada 2024-25. Se trata de un exigente examen que sirve para probar el nivel de los jugadores entrenados por Gaizka Garitano.

El envite se dirime en el estadio Nuevo Mirandilla justo una semana después de la visita al terreno del Córdoba, aunque antes le aguarda al Cádiz CF la cita encuadrada dentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey para la que aún no conoce al adversario.

El encuentro entre el Cádiz CF y el Racing queda programado para el domingo de diciembre, el día 7, en pleno puente de la Constitución-Inmaculada (el lunes 8 es festivo) que abre la posibilidad de que haya una numerosa presencia de aficionados del cuadro cántabro en territorio gaditano. Está previsto que el partido comience a las 14:00 horas (dos de la tarde) y debido a la importancia del partido se espera una buena afluencia de espectadores.

El choque entre amarillos y norteños será ofrecido en directo por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y operadoras con derechos de emisión. En el encuentro entre ambos contendientes disputado la pasada campaña, el Cádiz CF cayó en casa (0-1) ante el Racing de Santander con un gol de Arana en la segunda mitad.

Próximo calendario del Cádiz CF

J13 Cádiz CF - Valladolid: domingo 9 de noviembre (21:00)

J14 Almería - Cádiz CF: domingo 16 de noviembre (16:15)

J15 Cádiz CF - Cultural Leonesa: domingo 23 de noviembre (16:15)

J16 Córdoba - Cádiz CF: domingo 30 de noviembre (18:30)

J17 Cádiz CF - Racing de Santander: domingo 7 de diciembre (14:00)