Cádiz CF: más balón, más posesión, más ambición

El liderato del Cádiz CF no es solo consecuencia del triunfo sobre el Huesca (1-0) y la derrota del Deportivo en Málaga. Detrás del éxito en la novena jornada está un trabajo que evoluciona favorablemente y que, poco a poco, acerca el proyecto a lo que desea su entrenador. Gaizka Garitano 'reclamaba' la campaña pasada la posibilidad de iniciar de cero un proyecto con su sello, como está siendo el caso. El vasco ya entonces lo tenía claro, y lo que viene sucediendo le da la razón.

La victoria sobre el Huesca llegó gracias a un gol con el corazón, con el alma y con todo de Iuri Tabatadze, que sirvió para que el conjunto cadista cerrara la jornada con los deberes bien elaborados y en lo más alto de la categoría. Tabatadze hizo el gol, pero el Cádiz CF estuvo más cerca que nunca este curso de la portería contraria. Fueron habituales las fases de tener más balón, más posesión y mayor presencia en la parte del campo que defendía la escuadra aragonesa. Sirva como dato que la posesión llegó al minuto 90 con un 56%-44% para los amarillos.

Garitano lo expuso en la sala de prensa y no le faltaba razón; esas poquitas de razones que hacen del Cádiz CF un conjunto fiable en labores defensivas y con un descaro en aumento en ataque. Y eso que no estaba Suso, pero va tomando forma la grandeza de Ontiveros, que empieza a entonar aquello de "he vuelto".

Hay solidaridad a raudales en el conjunto gaditano porque todos van a todas por igual y cada balón dividido en cualquier zona del campo se pelea con algo más que entusiasmo; cuestión de testiculina, como acuñó en su etapa de entrenador una de las leyendas del Cádiz CF, Jose González. Este equipo va de verdad, al menos de momento, con perfil humilde y bajo como gusta a su entrenador y como a él mismo definen desde que colgó las botas. Hay materia prima y argumentos para dejar lejos fantasmas de la temporada pasada en forma de descenso, y creer en lo que se hace.

Parece complicado estar todo el curso arriba -lo mismo se pensaba con Cervera en la campaña 2019-20 y el Cádiz CF no se movió de la zona alta y ascendió a Primera de forma directa-, pero esto no ha hecho más que empezar y el cuadro cadista advierte que no va de broma y que para ganarle hay que sudar la gota gorda si no es un mal día del equipo.

Mal momento el que pasó el debutante Jorge Moreno en un balón que provocó un mano a mano del Huesca que no encontró el objetivo del gol por poco. El ex del Cartagena sabe que en su situación no hay licencias para 'cagadas' de ese calibre. Y para mirar y observar el papel de Álvaro García Pascual en ataque; se deja el alma... y todo, pero el delantero vive del gol y lleva uno en nueve partidos. No es una cifra para alarmarse, aunque sí lo es que contra el Huesca el Cádiz CF ejecutara5 infinidad de saques de esquina y le costara la vida conectar con alguno. Sus más de 190 centímetros deben imponerse en esas acciones.

Y otra de gente joven. Bien Raúl Pereira, que tiene descaro, ganas, verticalidad y toda una carrera por delante a sus 20 años. El mejor mensaje de su partido serio es que ya sabe Mario Climent que no hay lugar a bajar la guardia porque cualquiera te sienta en el banquillo sin existir una sanción de por medio.