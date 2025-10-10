El Cádiz CF está avisado de lo que es capaz de liar el Huesca en los finales de los partidos

El Cádiz CF tiene que hilar muy fino si quiere imponerse al Huesca el domingo 12 de octubre (desde las 18:30 horas) en el encuentro que forma parte de la novena jornada de LaLiga Hypermotion. Después de perder (1-0) en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado fin de semana en la que fue su primer derrota de la temporada 2025-26, el conjunto entrenado por Gaizka Garitano retorna al estadio Nuevo Mirandilla con el objetivo de recuperarse de inmediato de ese amargo trago con el aliento de su hinchada.

La cita con el cuadro oscense tiene miga. Las dos escuadras están metidas en puestos de play-off de ascenso. La local ocupa la tercera y la visitante la sexta. El Huesca llega al sur con la moral muy alta después de la victoria (2-1) ante al Burgos que el condujo a una sexta posición que da una idea de su buen momento. Si por algo se caracteriza es por ser un rival especialmente peligroso en los instantes finales. Tres de sus cuatro de triunfos los ha conseguido en el tiempo de prolongación.

En la tercera jornada, tumbó (2-1) al Eibar con un gol en el minuto 95. En la quinta, doblegó (1-0) al Málaga con un tanto en el 94 que repitió en el reciente encuentro frente al cuadro burgalés del octavo capítulo del campeonato.

El Cádiz CF ya está avisado de la capacidad que tiene su adversario para dar un golpe de efecto cuando ya no hay tiempo para la reacción. El conjunto amarillo está obligado a jugar con máxima concentración de principio a fin si quiere volver a la senda de la victoria después de encadenar dos partidos poner en práctica el verbo ganar (ante el Ceuta y Las Palmas).