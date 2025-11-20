Cadismo en el corazón de la ciudad gracias a Petaca Chico

Los jugadores del primer equipo del Cádiz CF Sergio Ortuño, Dawda Camara y Yussi Diarra visitaron en la tarde de este pasado miércoles la tienda Shopping Almadraba de Petaca Chico, que en Cádiz está ubicada en la calle San Francisco, donde han compartido una jornada llena de cadismo junto a los pequeños aficionados que allí se dieron cita.

En ella, los aficionados han tenido la oportunidad de hacerse fotos, firma de camisetas y bufandas e incluso algunos han podido formular algunas preguntas para conocer más en detalle a sus ídolos. Tanto Ortuño como Camara y Diarra han disfrutado con el cariño y la cercanía de los hinchas que se acercaron por el comercio.

Cabe recordar que Petaca Chico es una empresa de gran prestigio en el sector pesquero con más de 30 años de experiencia. Se trata de un referente en el mundo del Atún Rojo Salvaje de Almadraba, además de estar especializada en la comercialización de pescado fresco, cefalópodos y otros túnidos.

Actualmente comercializa en más de 25 países, principalmente a través de grandes superficies y cuenta con tres plantas de producción con un total de 20.000 m2 de dimensión con cámaras frigoríficas de -25º y -60º distribuidas en Conil y Cádiz.