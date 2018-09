En busca del final del maleficio

¿Será capaz el Cádiz de romper el maleficio fuera de casa seis meses y ocho partidos después? No es fácil en el terreno de un Albacete que se hace fuerte delante de su parroquia y además siempre marca en su casa desde el inicio de curso. El conjunto amarillo tendrá mucho avanzado en su objetivo de volver a vencer como visitante si consigue dejar la portería a cero, algo que tampoco ha logrado en los últimos seis meses. Hoy dispone de una nueva oportunidad reforzado en su autoestima tras el reciente triunfo en Tenerife. ¿Si puede ganar fuera en la Copa del Rey, por qué no puede hacerlo en la Liga?

Hasta ahí llegó la cosecha fuera de casa del Cádiz, que sólo pudo ganar uno de sus once partidos a domicilio en la segunda vuelta en una demostración de los problemas que sufre cuando no juega delante de su afición. Hay un mundo entre el Carranza y las visitas.

El Cádiz ejerce de visitante justo cuando hoy se cumplen seis meses de la última victoria a domicilio en el campeonato del Liga. No es un aniversario que invite a celebraciones pero la mejor manera de evitar que el tiempo siga ganando la batalla es con un paso de tres puntos que ponga fin a la mala racha. Hay que remontarse a la 31ª jornada de la pasada temporada para dar con el triunfo más reciente de los amarillos lejos del estadio Ramón de Carranza. Fue el pasado 17 de marzo en el campo de la Cultural Leonesa -club que después descendió a Segunda División B-, cuando se impusieron 0-1 con un tanto anotado por Álvaro García en la segunda mitad que entonces alimentaba las esperanzas de acceder a la fase de ascenso a Primera División.

El reencuentro de Alfredo Ortuño con el equipo amarillo

Alfredo Ortuño vive hoy un partido especial porque enfrente tendrá por primera vez al equipo en el vivió su explosión goleadora. El delantero firmó 17 tantos con el Cádiz en la temporada 2016/17 pero desde entonces no ha tenido demasiado suerte. Se quedó sin equipo en la primera mitad de la campaña 2017/18 y después emigró a la principal Liga estadounidense, aunque no tuvo demasiada fortuna en el Real Salt Lake. Fue entonces cuando le surgió la oportunidad de regresar a España y aceptó la oferta del Albacete entre las numerosas que tenía, incluido el interés del Cádiz. En el cuadro manchego ha empezado elcurso como suplente. En las filas del Albacete también militan los ex cadistas Acuña, Erice y Eugeni.