En busca del equilibrio entre defensa y ataque

Álvaro Cervera no se deja engañar por el empaque de equipo poderoso que mostró el Cádiz por momentos en el Nou Estadi de Tarragona, en donde completó un cuarto de hora en el que empequeñeció al adversario, que después se recompuso, llegó a devolver las tablas al marcador y al final a punto estuvo de dar un disgusto. Tampoco se deja engañar por el dato que indica que el Cádiz es el máximo goleador de la categoría de plata, igualado con el Deportivo de La Coruña. El equilibrio entre defensa y ataque lo observa como la clave de cualquier éxito.

“Somos el equipo máximo goleador, pero entrenamos para equilibrar. Tenemos buenos jugadores arriba y marcamos goles, pero no podemos dejar de hacer las cosas bien en defensa porque dejaremos de ser lo que somos. El otro día por no defender como debemos tuvimos que marcar tres goles. De la otra manera, como yo digo, estamos más cerca de ganar”.

El entrenador comprende que en el entorno se pueda creer que la línea a seguir es la que se mostró ante el Nástic, aunque lo no comparte. “Cuando ganas siempre hay alguno, incluso dentro del vestuario, que piensa que debemos seguir así. Podemos atacar porque sí, a los jugadores no se les dice cómo, pero sí cómo defender, y ya me ocupo de eso. No me gusta que nos salgamos del guión”.

Máxime con el Albacete, el segundo clasificado, como próximo rival. “Está ahí arriba por algo. Más o menos lo tenemos visualizado, no es un equipo que te vaya a obligar a muchas cosas, pero lo que hace lo hace bien. Intentaremos que lo que hacen bien no lo hagan y aprovechar las nuestras”.

Tampoco otorga excesiva importancia a las bajas con las que se presentará en el Ramón de Carranza el cuadro manchego. “Seguro que las bajas de ellos son importantes, igual que las nuestras. Puede que Ramis cambie el dibujo y en vez de dos puntas haga otra cosa, al no poder contar ni con Zozulia ni con Acuña”.