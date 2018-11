Ni tan buenos ni tan malos ni por supuesto su mejor Cádiz

Álvaro Cervera huye de la euforia y los triunfalismos. No le gustan los excesos al técnico cadista. Aunque los números están ahí, las seis victorias seguidas, cinco en Liga, los ocho partidos sin caer, acuña un discurso templado.

Dicho esto, parece incuestionable que el equipo amarillo se acerca ahora mismo más a la realidad que hace un par de meses. "Ni una cosa ni la otra. Cuando estuvimos nueve jornadas sin ganar, merecimos ganar a Oviedo y Albacete, y no merecimos perder algunos. Sin embargo, ahora, salvo el del Córdoba, todos los demás encuentros los hemos merecido ganar. Esto es el fútbol, no deprimirse cuando las cosas iban tan mal ni pensar ahora que vamos a ascender directamente".

Si en el primer tramo de la competición pudo verse la peor versión, ¿la de ahora podría considerarse el mejor Cádiz de Cervera? "Ha habido otras épocas en las que el equipo ha sido un tiro. Recuerdo en casa algo parecido a lo de ahora. Por lo que respecta a lo malo, ha habido épocas malas por resultados y algunos partidos que no se parecían en nada a lo que buscábamos, pero los mejores partidos para muchos, Pamplona el año pasado y Albacete este año, no los ganamos. Se jugó de una forma diferente a lo que quiero y no ganamos. Cuando se estaba mal no se estaba tan mal y ahora se está bien pero a veces no se ha estado tan bien".

En septiembre el entrenador tenía claro que la plantilla distaba mucho de lo que deseaba. En noviembre, pese al cambio de dinámica, no lanza campanas al vuelo ni reconoce que se trate de su mejor plantilla desde que se sienta en el banquillo del Ramón de Carranza. "Ahora está Sergio Sánchez, hemos recuperado a Jairo... La plantilla mejora, pero sigo diciendo que tenemos cantidad, y para mí eso no es un valor. Es una buena plantilla pero no creo que sea la mejor que he tenido en el Cádiz".

De sus palabras se deduce que habrá refuerzos en el mercado de invierno. "El equipo no necesita traer cinco o seis jugadores pero sí hay dos o tres posiciones que se pueden mejorar, no cubrirlas pero sí mejorarlas, no con titulares pero sí para el que entre".

Lo tiene claro. Cervera espera fichajes para enero. No obstante, asegura que no hay ninguna promesa en ese sentido. "Soy empleado del club, me preguntan, porque tengo hilo directo con Óscar Arias, pero si yo digo que quiero un delantero centro cuando hay cuatro, me van a decir que no. Me preguntan y doy mi opinión. Sin llevarnos mal y sin discutir".

Como soñar no cuesta dinero, puestos a hacerlo se le plantea al entrenador si con 2 ó 3 caras nuevas se podría pelear por el play-off de ascenso a Primera. "La realidad no es que ganemos cinco partidos seguidos, veo a equipos que son muy buenos. ¿El Cádiz? Tendremos momentos malos, no me veo favorito a nada. Ese es el mejor papel nuestro. Así somos peligrosos".