"Sin una buena racha no saldremos de ahí"

El Cádiz CF deja atrás la Copa del Rey hasta el choque de vuelta contra el Espanyol –la primera semana del próximo mes de diciembre- y se centra en las obligaciones de La Liga. El conjunto amarillo madruga el domingo para recibir al Elche –a partir de las doce del mediodía- con el firme propósito de quedarse con los tres puntos para tratar de liberarse por fin de las incómodas garras de la zona de descenso, en la que vive atrapado en las últimas tres jornadas. El éxito en Lugo supuso un paso adelante, pero faltan más para avanzar a un lugar más confortable.

El conjunto gaditano afronta dos encuentros consecutivos en el estadio Carranza –el día 10 llega el Reus-, aunque Álvaro Cervera no lo ve como un ventaja porque sostiene que “ganar dos partidos seguidos en casa es difícil”.

El Elche se presenta en territorio gaditano inmerso en una buena racha -tres triunfos en los últimos cuatro duelos- que no preocupa demasiado al preparador cadista. “Me tranquiliza que venga así, es mejor que venga después de ganar que de perder”.

El Cádiz CF encara el choque después de la importante victoria obtenida en el campo del Lugo, aunque Cervera lanza un aviso: “me da miedo que vengamos de ganar y parezca lo que no es”.

El entrenador del equipo amarillo vaticina un duelo complicado ante un Elche que “tiene las ideas claras, que suele emplearse con cinco jugadores atrás y además, tiene gol arriba. Van a hacer el partido difícil”. La defensa de cinco efectivos “se suele hacer cuando no ganas para protegerte un poco más”, explica el míster sobre la poblada zaga del cuadro ilicitano. “A priori es un quebradero de cabeza para atacarles”.

"Manu Vallejo da más velocidad y movilidad en punta. Lo hace bien y seguramente siga ahí"

Cervera no da por seguro que repetirá la alineación que salió el pasado fin de semana en el Ángel Carro y explica el motivo: “No veo que haya ningún partido igual a otro, alineo en función del partido que toca en cada momento. Se puede repetir el equipo pero también haber algún cambio”. Esconde el once aunque a partir de la lista de convocados que ofrezca a mediodía del sábado, después de la última sesión, habrá algún indicio de cuál puede ser la apuesta del míster en la 12ª jornada de LaLiga 1|2|3.

El inquilino del banquillo cadista explica la razón que le ha llevado a colocar Manu Vallejo como delantero: “da más velocidad en punta, más movilidad. Lo está haciendo bien y seguramente siga ahí”. Una pista que no se sabe si es un pequeño avance o una maniobra de despiste.

El Cádiz CF aún tiene mucha tarea por delante. La más acuciante es escapar de la parte baja de la tabla, aunque el triunfo en Lugo supuso un alivio después de nueve partidos ligueros seguidos sin vencer. “Vives más tranquilo cuando se gana”, confiesa Cervera, que reconoce que con el resultado positivo “las cosas se ven de otra manera”. Pero el técnico no olvida la situación del equipo y tiene claro que “hasta que no haya una racha buena no saldremos de ahí”.

Cervera aprecia “cierto cambio en el equipo”. De hecho, considera que el equipo “nunca ha sido un desastre. Nunca deja de correr, nunca se deja ir, faltaba el resultado positivo”.

"Tenemos mismas opciones de estar arriba que abajo, no se sabe si lucharemos por subir o no descender"

Ager Aketxe ha jugado en la banda derecha los últimos encuentros con la obligación de correr hacia atrás a tapar espacios. “La gente nueva como él se da cuenta de que sin defender no se puede jugar. Hay que defender. No somos un equipo que vaya a ganar si deja al contrario que juegue como quiera. Todos se dan cuenta de que hay que defender y estar juntos. Así somos todos mejores”.

El campeonato está en un punto que ni mucho menos es determinante. Cervera opina que puede suceder de todo. “Tenemos las mismas posibilidades de estar abajo que arriba”. Todavía es pronto para definir dónde estará el equipo. “No se sabe si el Cádiz estará luchando por ascender o descender”.

El duelo contra el Elche no es a vida o muerte porque es la 12ª jornada aunque sí es importante porque “ganar nos daría cierto aire de no vivir en esa zona tan peligrosa. Hay que intentar no vivir en esa angustia”, señala Cervera antes de recalcar que “este año no tiene que nada ver que los anteriores. Puede que nos metamos arriba si ganamos y cogemos confianza. Corriendo, robando, apretando, así somos buenos”.

El Cádiz recibe al Elche después tres días después de vencer al Espanyol en el encuentro de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey