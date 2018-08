El club, atento al medio Edu Ramos y al extremo Jairo

El Cádiz acelera en la recta final del mercado para cerrar la plantilla. A priori quedan por hacer cuatro o cinco incorporaciones: un defensa central que también pueda hacer las funciones de pivote en la media, un lateral izquierdo, un extremo zurdo y al menos un delantero. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, se mueve en el capítulo de entradas pero también en el de las salidas. Brian Oliván, Javier Carpio y Nico Hidalgo tienen todas las papeletas para cambiar de aires antes del 1 de septiembre.

En el capítulo de entradas cobran fuerza dos nombres: Edu Ramos y Jairo. El primero, pivote defensivo del Córdoba que también puede actuar de central, no tiene ficha con su actual equipo porque LaLiga no ha permitido su inscripción al considerar como un fichaje su renovación por dos temporadas -formalizada el pasado mes de julio- y estimar que el club rebasa el límite salarial.

La situación es complicada para el futbolista y el Cádiz está atento a lo que pueda suceder. Es un jugador que interesa, del gusto de Álvaro Cervera por sus prestaciones defensivas tanto en la medular como en la zaga. La posibilidad de que llegue cedido no es fácil al no estar inscrito en la Liga. Otra solución sería que el futbolista quedara libre al no poder jugar con su actual equipo.

En el caso de Jairo, se trata de un extremo zurdo que sería el relevo natural de Álvaro García. El futbolista despuntó en el Extremadura la pasada temporada -con el que logró el ascenso a Segunda A- y el Girona lo fichó con la idea de cederlo. Una vez que el utrerano ya ha sido traspasado, el Cádiz se lanza a por el extremo canario, que en octubre cumplirá 25 años en el mejor momento de su carrera. Competiría por el puesto en la banda izquierda con Juan Hernández y Manu Vallejo.

Uno de los fichajes -entre los tres y cinco que aún pueden aterrizar- puede ser algún futbolista de banda "que nos mejore, si puede ser que sea alguien de más contraste", declaró ayer Álvaro Cervera. Manu Vallejo se queda en el equipo. "Veremos si juega más o menos. Yo siempre lo he visto como un jugador de banda", expuso el preparador cadista, que anunció la intención del club de contratar un jugador que pueda desenvolverse como defensa central y como centrocampista. ¿Con el perfil de Edu Ramos -jugador del Córdoba-?, fue preguntado el técnico, que reconoció que ese es el perfil.

Cervera fue preguntado también por Álex Fernández y su respuesta no pudo ser más contundente: "Lo ves y es un chico modélico en todo. Es un pilar para nosotros, como José Mari, difícil de reemplazar. Si hay alguna situación con Álex -acaba contrato en junio de 2019 y está abierta la negociación para su renovación- que se resuelva. No me gustaría que se lo llevasen".

Y para terminar dejó una frase con un rastro de misterio."No sé si habrá algún traspaso más, hay algún movimiento aunque no se si será a corto plazo", soltó el entrenador sin desvelar nombres.