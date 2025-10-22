El asidonense que es mano derecha de Garitano en el Cádiz CF

Un trozo de Medina Sidonia se ha ganado un lugar en el cuerpo técnico del Cádiz CF para asumir galones en la preparación física del primer equipo. Se trata de Jesús Manuel Estrada, que ha dado un gran salto en su carrera profesional después de unos años en el segundo equipo de la entidad. La posibilidad de trabajar junto a Gaizka Garitano ha cambiado la vida laboral de este gaditano.

Jesús Estrada, que acaba de cumplir 34 años, empezó hace algo más de una década en la cantera del Xerez CD, donde llegó al primer equipo en años complicados para el histórico club jerezano. Cerró esa etapa y se abrió la del Atlético Antoniano, conjunto en el que puso de su parte para vivir un ascenso a Tercera.

Los Barrios y la Balona fueron sus siguientes destinos, con debut en la desaparecida Segunda B, antes de afrontar un ambicioso reto en el Atlético Baleares, uno de los 'gallitos' de Primera Federación, de la mano del técnico Jordi Roger. Tres campañas en el histórico equipo blanquiazul, con el que rozó el ascenso al fútbol profesional y donde dejó muestras de su capacidad en la parcela que domina.

Tras decir adiós a las Islas Baleares, surgió la posibilidad de ingresar en el fútbol base del Cádiz CF con la carta de presentación de haber trabajado junto a entrenadores como Antonio Calderón, Dani Pendín, Rafa Escobar o Carlos Ríos.

Dos campañas en el filial amarillo hasta que este curso se abrieron las puertas del cielo, las puertas del primer equipo del Cádiz CF. Además de sus conocimientos y preparación, Gaizka Garitano tiene a su lado a un trabajador muy serio que cuida la buena relación con el cuerpo técnico y los futbolistas.

Este preparador físico asidonense es licenciado por la Universidad Pablo de Olavide, donde obtuvo el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tiene un Máster en Preparación Física y Readaptación de Lesiones en Fútbol, así como otro en formación del profesorado. También posee, a través de la Universidad Camilo José Cela, un Curso Superior de Análisis y Scouting en fútbol.