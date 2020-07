Hay varias y curiosas similitudes entre el ascenso del Cádiz CF a LaLiga Santander y el regreso del Leeds a la Premier League. El histórico conjunto británico volvió a la máxima categoría de la mano de Marcelo Bielsa 16 años después, mientras que los cadistas han pasado 14 sin pisar la Primera División del fútbol español, desde su efímera experiencia en la élite en la temporada 2005/2006.

Pero no acaba ahí la cosa, pues ambos equipos celebraron el salto de categoría delante del televisor. Los de Cervera necesitaban un punto para confirmar matemáticamente su ascenso frente al Fuenlabrada, pero la derrota sufrida en Carranza aplazó la celebración hasta el lunes, cuando el Zaragoza cayó en su casa ante el Oviedo. Así, los cadistas festejaron el ascenso sin jugar.

El Leeds, por su parte, también necesitaba un punto tras ganar al Barnsley pero no necesitó acudir a la siguiente jornada, pues su máximo perseguidor, el West Brom, cayó ante el Huddersfield y propició el ascenso de The Whites. Como el Cádiz, el club del condado de Yorkshire ha recorrido una larga travesía por el desierto, paso por la League One incluida -la tercera categoría inglesa, equivalente a la Segunda B en España-, hasta lograr regresar por fin a la élite del fútbol británico.

Como última curiosidad, cabe recordar que en las filas del equipo de Bielsa figuran dos recordados ex cadistas, convertidos ahora en ídolos en Elland Road. Son el meta Kiko Casilla y el centrocampista Pablo Hernández, piezas fundamentales en el éxito del Leeds esta temporada en la EFL Championship.

El portero tarraconense llegó al Cádiz en 2009 como cedido por el Espanyol y fue clave en la campaña que finalizó con el recordado ascenso en Irún. No dejó tan buen recuerdo en su siguiente temporada en Segunda División, antes de regresar a la disciplina periquita para consolidarse como meta titular. El gran salto le llegó en 2015, cuando fichó por el Real Madrid. En enero de 2019 dejó el conjunto blanco, donde no había gozado de demasiadas oportunidades pese a sumar numerosos títulos, para ayudar al ascenso del Leeds.

Pablo Hernández, por su parte, tuvo un breve pero recordado periplo en el conjunto amarillo. Llegó en la segunda parte de la temporada 2006/2007 cedido por el Valencia y no tardó en hacerse notar, disputando 22 partidos y anotando cuatro goles con el conjunto cadista. Getafe, Valencia, Swansea City, Al-Nasr o Rayo han sido otros de sus destinos antes de recalar en 2016 en el Leeds United. Convertido en uno de los ídolos de la afición, el castellonense ha logrado por fin regresar a la Premier con el histórico equipo inglés.