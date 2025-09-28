Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Ceuta: dos sobresalientes

Iza Carcelén parece gritar en la pugna con un rival.

Víctor Aznar (3) Grandes paradas cuando le tocó intervenir. Evitó la derrota con un milagroso despeje en el minuto 86.

Iza Carcelén (2) Muy serio en defensa y permanentes incorporaciones por el carril derecho

Kovacevic (2) Un muro por alto por bajo en una tarde de mucho trabajo.

Iker Recio (2) Eficaz labor en el eje de la zaga para ayudar a mantener la portería a cero.

Climent (2) Casi más extremo que lateral con continuas subidas sin olvidar sus obligaciones defensivas.

Moussa Diakité (1) Protegió a su defensa con bunas coberturas aunque cometió algún error con la pelota.

Sergio Ortuño (1) Trabajó con denuedo en el centro del campo y pisó el área contraria.

Diarra (1) Presionó con intensidad, se movió en tres cuartos y ayudó en la media

Tabatadze (2) Armó un par de disparos que no acabaron en gol por poco

Suso (3) Puso su calidad, que es mucha, al servicio del equipo. Se asoció con pases cortos y largos.

García Pascual (1) Peleón arriba como siempre pero sin poder conectar remates.

Ontiveros (1) Reapareció tras perderse los últimos cuatro partidos. Puso ganas.

Dawda (1) Fabricó una ocasión nada más saltar al césped pero fue muy inocente en la definición.

Raúl Pereira (s.c.) Debutó en un partido oficial dle primer equipo. Aunque jugó poco tiempo, puso un par de centros al área que se quedaron cortos.

Roger Martí (s.c.) Jugó en los instantes finales casi sin opciones de aportar.