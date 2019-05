José Joaquín Matos ha estado hoy en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde al acabar el entrenamiento ha hablado de lo que le queda al equipo por delante. Todo ello en una semana que se hace larga por el hecho de jugar el lunes. "Es verdad que hay muchos días por delante para preparar un partido como el del Málaga. Tenemos dias para preparar bien el partido estudiarlo y llegar bien", ha apuntado el lateral izquierdo.

Repasó lo sucedido en el Cerro del Espino, en el empate ante el Rayo Majadahonda. "El equipo hizo una buena primera parte, tuvimos ocasiones y no las culminamos. En la segunda cambiaron de sistema y nos costó un poco más, pero yo creo que el resultado fue justo. Nos fuimos con la sensación de que tuvimos la oportunidad de ganar aunque las sensaciones fueron buenas".

Mirando lo que resta de competición habiendo tanto en juego le ha llevado a decir que "motiva que quedan partidos ante rivales directos". "Es un reto importante como equipo y lo afrontamos con mucha ilusión". "El Málaga es difícil, un equipo histórico con la obligación de ascender. En casa también nosotros somos complicados y vamos a ponerlo jodido".

Matos se une al mensaje de semana a semana y con calma. "Lo primero es pensar en el Málaga, después en el Dépor y pensando en cada partido vamos bien. Cuando nos ponemos a pensar en el ascenso... Todo el mundo quiere ascender, pero nosotros vamos a pensar en el día a día, partido a partido".

Su situación personal dentro del equipo ha mejorado en las últimas semanas, lo que le lleva a efectuar la siguiente reflexión. "Al principio empecé jugando y el equipo no ganaba. Estoy aprendiendo mucho y me quedo con las sensaciones de este partido y que me toca darlo todo. Al principio me costó, pero poco a poco aprender a defender como quiere el míster".