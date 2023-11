Lo que debe aportar al Cádiz CF el amistoso en Sanlúcar

En cualquier otro caso un amistoso contra un equipo que milita dos categorías por debajo no tendría mayor historia, pero en el del Cádiz CF tiene connotaciones a tener en cuenta por la mala dinámica que arrastra el equipo en juego y, sobre todo, en materia de resultados. Un encuentro contra el Atlético Sanluqueño, como los 'bolos' de verano pero en este caso en el ecuador del mes de noviembre, no debe tener mayor transcendencia si bien en este caso se antoja conveniente dejar el listón a buena altura.

El equipo de Sergio González no se juega en El Palmar su permanencia en Primera ni un pase de ronda en la Copa del Rey. Sin embargo estará en juego el respeto a un escudo y unos colores para evitar un ridículo no oficial -que no por ello sería menos doloroso- que daría paso a un sangrado mayor en la herida abierta desde hace bastantes semanas.

Es de esperar que el técnico del Cádiz CF apueste por una mezcla de teóricos titulares con teóricos suplentes, así como jugadores de la cantera, pero eso no resta un ápice a la responsabilidad de estar a la altura y demostrar cuál es el equipo de Primera División y cuál de Primera Federación. Todo ello en el contexto festivo que marca la cita por el 75 aniversario de la fundación del club verdiblanco.

Los jugadores lesionados quedan fuera de este amistoso sobre césped natural, pero habrá otros con poco protagonismo en la Liga que tienen la oportunidad, aunque sea contra un adversario inferior, de poner de manifiesto que pueden pelear la titularidad en Liga a esos futbolistas que son intocables para el preparador.

Pocas veces un amistoso en el que no hay nada en juego puede tener finalmente un calado de sensaciones que puede ayudar a ver el camino más próximo con un halo de optimismo. Y también un aumento del caudal de preocupaciones si el Cádiz CF no está a la altura aunque el marcador final no otorgue puntos ni alguna recompensa oficial salvo las sensaciones del deber bien hecho.

El partido amistoso de este jueves en Sanlúcar de Barrameda es una oportunidad de competir dentro de un mes escaso de partidos para los amarillos por el aplazamiento del duelo en Mallorca y el parón de este próximo fin de semana como consecuencia de los compromisos de las selecciones.