Alerta en el Cádiz CF con Fali Giménez

Dentro de la montaña rusa en la que se ha convertido la trayectoria del Fali Giménez como jugador del Cádiz CF en los últimos tiempos -con cuestiones deportivas y extradeportivas-, los problemas en su recuperación vuelven a hacer temblar los cimientos de su papel en el equipo amarillo. La lesión sufrida a principio de agosto, en el amistoso contra Al Ettifaq, conjunto de Arabia Saudí, parece no tener fin.

Un mes y medio después de aquella dolencia y con cinco jornadas de Liga ya transcurridas, el valenciano sigue fuera y la preocupación es evidente hasta saber hacia dónde va su puesta a punto, que se está ganando el calificativo de lenta e inquietante. A la espera de noticias por parte del Cádiz CF, la realidad es que nada en firme se comunica sobre la situación del zaguero.

La cuestión se pone fea porque ya dando por hecha la participación de Fali, las dudas eran grandes en el cadismo por la capacidad del centro de la defensa a pesar de la llegada de futbolistas como Pelayo Fernández y Jorge Moreno. Si Fali y su mejor versión no están, hay que esperar que el joven zaguero Kovacevic sea uno de los líderes a pesar de sus 21 años.