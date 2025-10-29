La afición del Cádiz CF está en todas partes

El Cádiz CF no camino solo en Murcia. Todo lo contrario. El partido contra el UCAM de la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputó bastante lejos del territorio gaditano. Era un desplazamiento largo y entre semana en día laborable, y además no era un encuentro de Liga ante un adversario de un nivel parecido sino un duelo frente a un rival que milita en Segunda Federación.

Cada vez que que el Cádiz CF acude a jugar a un lugar de España, da una alegría a los numerosos gaditanos y cadistas que viven en la zona porque hay gaditanos y cadistas repartidos por toda la geografía nacional. El calendario liguero no incluía una comparecencia en Murcia porque no hay equipos de esa Región en la categoría de plata. Nada que ver con la etapa en Segunda B cuando la expedición cadista tenía que ir a Jumilla, Yecla, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Murcia capital...

La Copa del Rey deparó la visita del equipo de Gaizka Garitano a Murcia en octubre de 2025. Una alegría para los cadistas de la zona que no dudaron en asistir al estadio BeSoccer La Condomina para dar arropar a su equipo. Animaron y presenciaron una victoria que dejó una sonrisa ampliada cuando jugadores se acercaron a saludar.

Los futbolistas del conjunto amarillo agradecieron el apoyo de los hinchas. Allá donde va el Cádiz CF, siempre hay gente animando. No faltaron las camisetas amarillas en las gradas.