Zona ancha y profunda

Tras la derrota del pasado domingo en el Ramón de Carranza frente al Alcorcón, Álvaro Cervera aseguró que la primera mitad había sido de lo peor que le había visto al Cádiz desde que lo dirige. La derrota, segunda de la temporada, la dinámica negativa, con cinco jornadas sin conocer el triunfo, y esas malas sensaciones que transmite el equipo, más allá de la pobre imagen, son noticias negativas que no deben ocultar algún que otro aspecto positivo en esta primera fase del campeonato liguero, como la consolidación de Manu Vallejo como futbolista cadista o la profundidad de un centro del campo que permite al técnico infinidad de posibilidades.

En efecto, al objeto de dar un vuelco a la situación, a la vuelta del descanso ante el cuadro madrileño (los alfareros ya vencían 0-2) sobre el césped coincidieron tres de los cinco mediocentros del plantel, un trivote fiable pese a la ausencia de un fijo e indiscutible hasta la fecha como Garrido. El vasco, que este verano amplió su contrato hasta 2020, aún no ha podido disputar ni un minuto por culpa de poblemas físicos que arrastra desde los entrenamientos del verano, a los que llegó condicionado por su lesión en la recta final del pasado curso. Y así y todo, los resultados de los amarillos no son precisamente achacables a carencias en la zona ancha, más profunda que nunca este año.

531Minutos. Álex Fernández es el medio centro más utilizado, por delante de José Mari y Edu Ramos

El fondo de armario del que dispone Cervera en esta demarcación ya lo quisieran para sí otras escuadras de Segunda que están llamadas, sí o sí, a pelear por el salto a Primera División. Las incorporaciones estivales del francés Karim Azamoum y, en el último suspiro, la de Edu Ramos fortalecen la sala de maquinas del bloque, máxime al recuperarse para la causa el roteño José Mari, en la práctica el gran fichaje de esta campaña al dejar atrás su grave lesión de rodilla.

Álex Fernández, que en estos compases iniciales se ha convertido en el faro, ha participado en todos los encuentros, incluido en el Copa del Rey en Santa Cruz de Tenerife, y en ese sentido parece haber recogido el testigo de Garrido, con el añadido de que su versatilidad le permite actuar también varios metros por delante o incluso, llegado el caso, caer a la banda.

Titular en todas las jornadas, en el estreno ante el Almería marcó el tanto de la victoria (1-0) y compartió galones con José Mari, quien fue sustituido por Azamoum en el minuto 81, con Ager Aketxe haciendo la mediapunta.

En la segunda jornada, en Soria frente al Numancia (1-1), de nuevo el entrenador apostó por la dupla integrada por Álex y José Mari, que vio su segunda amarilla en dos partidos, y otra vez ambos por detrás de Aketxe.

El 1-1 en Los Pajaritos dio sentido a que contra el Oviedo en la tercera jornada, en Carranza, se repitiera la historia, por segunda semana con el madrileño como goleador, esta vez de penalti.

En Palma de Mallorca, secuencia similar a la del debut, con Álex y José Mari por detrás de Aketxe y cambio del roteño por Azamoum en el 77', si bien en este caso la derrota con el tiempo casi cumplido (1-0) dio lugar a que Cervera se replanteara la situación.

Así las cosas, en la visita al Carlos Belmonte de Albacete la titularidad le correspondió al recién llegado Edu Ramos en detrimento de José Mari, mientras que Álex fue sustituido en el 81' por Dani Romera, a la postre salvador al firmar el gol del empate (1-1) . También sufrió una modificación el puesto de enganche al entrar Alberto Perea en la mediapunta.

Y el pasado domingo, en casa con el Alcorcón, por segundo choque seguido titularidad para Álex y Edu Ramos, con la variante de que al regreso del descanso el marcador obligó al técnico a buscar algo diferente al introducir a José Mari en lugar de Perea, de nuevo mediapunta de inicio. El trivote sobre el verde, pues, quedó formado por el roteño y Edu como mediocentros defensivos y Álex por delante como falso mediapunta, hasta que a la hora de juego Aketxe entró por Edu, que vio su primera amonestación de amarillo, y Álex y José Mari pasaron a desempeñar las mismas labores de las primeras cuatro jornadas.

Seis hombres (Álex Fernández, José Mari, Edu Ramos, Karim Azamoum, Ager Aketxe y Alberto Perea) para tres puestos (dos mediocentros y un mediapunta, salvo en la segunda mitad contra el Albacete, cuando Cervera optó por un trivote) y ello sin olvidar que todavía no podido entrar en los planes del preparador un futbolista del nivel de Garrido, un sólido pilar en el entramado defensivo del Cádiz de los últimos dos años.

La Liga es muy larga, los contratiempos acaban llegando y al final todos disfrutarán de minutos y todos sumarán en pos del objetivo, pero lo cierto es que cuando Jon Ander se encuentre en disposición de ir convocado el entrenador se encontrará ante un gran problema, quizás un bendito problema, porque probablemente cualquiera de los centrocampistas del cuadro de la Tacita de Plata sería titular en otro equipo de la categoría, y en la práctica entre Garrido, José Mari, Álex, Edu y Azamoum, tres no podrán formar parte del once habitualmente. Un dilema, sin duda.