Vizcaíno: "Lo que ha pasado con Álvaro García ha sido gravísimo"

Manuel Vizcaíno ha atendido a los medios de comunicación al acabar las ofrendas florales a la Patrona y a El Nazareno. El presidente ha 'pegado' fuerte al referirse a todo lo que ha rodeado al traspaso de Álvaro García.

"Se ha trabajado bien a pesar de las piedras en el camino. Lo que ha pasado con el jugador Álvaro García ha sido gravísimo. Han intentado que el jugador saliera del club no defendiendo los intereses del club, a lo que estoy obligado como presidente. Y hemos conseguido al final que el mercado reconozca el valor que había adquirido Álvaro García, reservándonos un valor futuro que también está firmado con el Huesca".

Vizcaíno cargaba su malestar al insistir en decir que "gravísimo para mí es que parece que con conocimientos de interioridades del club he escuchado a un presidente de Segunda División hablar de los jugadores del Cádiz, que no estaban inscritos". "He recibido en esos momentos ofertas que eran indignas para el Cádiz y para el valor que tiene el jugador. Y al final lo que se ha hecho es reconocer el valor del futbolista y defender los intereses del Cádiz. Ha sido una operación sin intermediarios que lo que ha hecho es que el Cádiz crezca y deba menos dinero".

Preguntado por la persona o personas causantes de torpedear el traspaso del utrerano, ha dicho lo siguiente: "Lo voy a dejar ahí de momento, pero sí digo que el Cádiz va a defender sus intereses siempre".