Vizcaíno insiste en comprar las acciones a Pina

El presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, asegura que está dispuesto a llegar a un entendimiento con Quique Pina para comprarle sus acciones. “Siempre tendí la mano desde que llegué”, sostuvo el mandatario durante su intervención en la Tertulia del Ateneo, a la que acudió como invitado en la apertura de curso.

Vizcaíno aseguró además que mientras él esté al frente del club Pina “no va a recuperar los poderes” que le retiró el presidente. El sevillano afirmó que se los hubiese quitado aunque no hubiese estallado la Operación Líbero. Explicó que el club está personado en el caso al considerar que hubo prácticas no adecuadas, sin entrar en más detalles.

El presidente dijo que su situación con la Justicia no tiene nada que ver con la de Pina. “Mi asunto no tiene nada que ver con el fútbol y no tengo medidas cautelares”.

Vizcaíno explicó además que decidió prescindir de Juan Carlos Cordero como director deportivo “porque vi que la situación de enfrentamiento con Pina podía afectar al club”. Dijo que nunca le dijo a Cordero en verano que parase las operaciones de fichajes mientras no se vendiese a Álvaro García. “Le dije que tirar hacia delante. Jamás se levantó el pie”.

El presidente anuncia que los abonados no pagarán por ver el partido de Copa contra el Espanyol

Vizcaíno anunció que no descarta la llegada de un refuerzo en los próximas fechas, aunque advirtió de la complejidad del mercado actual. El Cádiz tiene de plazo hasta el miércoles para cubrir la baja de Juan Hernández, de lo contrario tendrá que aguardar hasta el mercado de invierno, cuando el club tratará de mejorar el plantel, según el presidente.

El dirigente cadista anunció que los abonados tendrán acceso gratuito al partido contra el Espanyol correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey -jueves 1 de noviembre a las seis y media de la tarde en el estadio Carranza- y reconoció que no seguiría como presidente en el caso de descenso a Segunda B. “No contemplo esa posibilidad -la del descenso-, pero sería difícil quedarme si el equipo bajase”.

Vizcaíno aseguró una vez más que hay un inversor americano que quiere venir al Cádiz, aunque precisó que para ello “necesita tranquilidad y el visto bueno de todo el mundo”.

Entre las preguntas del público asistente salieron a relucir varias relacionadas con el entrenador, Álvaro Cervera y el presidente se mostró contundente. “Cervera tiene todo el crédito”, indicó antes de avanzar que si el Cádiz pierde en Lugo “no sucederá nada”.

Vizcaíno negó que tuviera un problema con Cervera durante el paseo del equipo en Almendralejo antes del partido contra el Extremadura. Aseguró que su relación con el técnico y los jugadores “es la que debe haber” y no ocultó que tiene contacto con los futbolistas vía whatsapp.

Preguntado si el Cádiz ha incumplido con el Granada un plazo en el pago del fichaje de Brian, el presidente expuso que con el club nazarí “hay que ajustar las cantidades porque ha habido muchas transacciones”. Eso sí, dijo que “no hay problemas con el Granada”.

Vizcaíno afirmó que no tiene problemas con el representante de Álex Fernández, Juanma López, cuando le preguntaron si el club tiene alguna deuda con él. “Somos amigos”, dijo mientras admitió el vivo el interés en la renovación del centrocampista. El único problema que tiene el club con un representante de jugadores es con Joaquín Vigueras, informó Vizcaíno. “Hay un contencioso con él”.

Vizcaíno considera que la plantilla de la campaña actual “no es peor que la del año pasado, lo que sí es peor es el rendimiento hasta ahora”, aunque espera que lleguen los resultados. “Tenemos capacidad económica para mejorar la plantilla”, señaló después de referirse a algunos aspectos económicos. “Si todo va bien la deuda neta del club será de un millón de euros cuando acabe la temporada cuando llegó a ser de 20 millones cuando llegamos”, añadió antes de recalcar que el fallo favorable sobre el IAE en un contencioso con el Ayuntamiento permitirá al club aumentar el límite salarial.