Vizcaíno da las gracias a LFP y CSD, y un tirón de orejas al "señor VAR"

El presidente del Cádiz habló para Movistar LaLiga durante el descanso del encuentro disputado entre Cádiz y Barcelona en el Ramón de Carranza. Manuel Vizcaíno aprovechó la máxima audiencia de El Partidazo para hacer un guiño y dar un tirón de orejas. Todo con estilo. Como debe ser.

Por un lado, el mandatario del club de la Tacita de Plata mostró su gratitud con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) por su labor para propiciar la reunión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) en la que se le concedió la cautelar a Cervera, aún pendiente de cumplir su sanción de cuatro partidos por hablar de los arbitrajes.

Y por otro, recordó los puntos que se ha dejado el equipo amarillo por el camino por culpa de errores arbitrales. Eso sí, nada de cargar contra los colegiados. La culpa la tiene el “señor VAR”.

Cabe recordar que el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, fue sancionado por el Comité de Competición tras quejarse no ya de los arbitrajes sino del criterio del VAR a la hora de revisar jugadas, ya que su equipo ha sido víctima de errores gravísimos al no señalársele un penalti a favor en el encuentro contra el Granada, otro en el Martínez Valero ante el Elche, y no señalarse una clara falta a favor que dio lugar al 1-2 en la derrota con el Sevilla.