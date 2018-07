Vizcaíno, erre que erre con un Trofeo que se tambalea

La 64ª edición del Trofeo Ramón de Carranza se tambalea. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, no ceja en su empeño, no para de hacer gestiones. Lleva toda la semana con el tema como el asunto más prioritario de su agenda, pero así y todo no hay forma de cerrar el cartel.

Por el momento sólo está segura la presencia del anfitrión, el Cádiz, y la del campeón del pasado año, la UD Las Palmas, que fue el primer equipo que confirmó que se desplazaría a la capital gaditana para defender su corona en un torneo que se celebrará el fin de semana del 10 al 12 del próximo mes de agosto.

Aunque desde hace mucho el tiempo apremiaba, lo cierto es que la puntilla a la confección del cartel la dio hace pocos días el Alianza de El Salvador. En principio la intención de los rectores de la entidad cadista fue la de enviar la invitación a la Federación de Fútbol del país centroamericano para que acudiera al torneo la selección nacional, como continuación de los actos celebrados con motivo de los 60 Años de Magia. Sin embargo, desde el propio estamento federativo se propuso como mejor opción que participara el campeón de Liga salvadoreño. Y el Alianza, que en principio aceptó el ofrecimiento, un sí que le fue comunicado a Vizcaíno vía WhatsApp, renunció finalmente debido a problemas logísticos, más en concreto a las dificultades que estaba encontrando para sacar los billetes de vuelta en las citadas fechas.

Como quiera que el mandatario tenía previsto que, una vez amarrrada la presencia de un conjunto extranjero, podía completar el cartel con un Primera, sin concretar aunque se apuntaba a la posibilidad del Girona, al saltar por los aires los planes tampoco se hizo oficial que los catalanes tomaran parte. Y así se ha llegado a este momento, en el que a falta de dos semanas para el Trofeo todavía no hay cartel.

Sin entrar a buscar responsabilidades, que las habrá, la situación roza el esperpento. Y no traspasa la frontera del ridículo porque ayer, cuando se conoció que el Racing Club Portuense había remitido un escrito ofreciéndose a participar, Vizcaíno se apresuró a rechazar con tanta rotundidad como agradecimiento el gesto de un club que, si bien es verdad que este año celebra su 90 aniversario, dejó muy atrás lo mejor de su historia y hoy por hoy mantiene a su primer equipo nada menos que en la Tercera Andaluza...

El Trofeo está tocado, pero no hundido. Su prestigio, ganado a pulso durante más de seis décadas, debe perdurar y no ser manchado con decisiones equivocadas y que, sobre todo, condicionen su futuro. No tiene por delante una fácil papeleta el Cádiz. Sus dirigentes, con Manuel Vizcaíno a la cabeza, han de tomar una decisión que, sea cual sea, recibirá críticas por todos los frentes, seguro. Abstraerse del entorno para fijar la atención en el bien del club y en el del Trofeo, un activo aunque suponga perder algo de dinero, tendría que ser la premisa a la hora de cerrar el cartel de una vez por todas.