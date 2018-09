Vizcaíno dice que "el problema no es Cordero"

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, dio la razón al entrenador, Álvaro Cervera, en que la destitución de Juan Carlos Cordero no obedece a motivos deportivos. En declaraciones a Radio Cádiz (Cadena Ser), Vizcaíno dijo que el ex director deportivo del club "ha realizado un gran trabajo. El problema no es él, sino una serie de circunstancias que podía afectar al equipo. Es algo que sucedió hace poco tiempo y podía volver a suceder".

El mandatario cadista no precisó ni las circunstancias ni a quién se refería, aunque todo hace indicar que se refiere a Quique Pina, al que mantiene como miembro del Consejo de Administración del club.

Sobre el nuevo director deportivo, Óscar Arias, Vizcaíno indicó que "reúne dos cualidades que resultan fundamentales: la experiencia que tiene desde el fútbol de barro al de la élite. El fútbol de barro incluye la Segunda División B y la Segunda A, y el de élite porque formó tándem con Monchi". En opinión del presidente, Arias "tiene capacidad de adaptarse a cualquier tipo de fútbol y de proyecto y eso me hace pensar que de su mano conseguiremos el crecimiento que queremos".