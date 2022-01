Vicente Moreno: "El partido debimos dejarlo resuelto en la primera parte"

Vicente Moreno, entrenador del Espanyol, pasó por la sala de prensa del Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) al acabar el encuentro para dejar sus impresiones de lo acontecido en el césped y atender a las cuestiones de los medios de comunicación.

"Es difícil de explicar que hagamos tantas cosas bien en la primera parte para dejar todo resuelto. Y en un momento determinado dejemos de hacer cosas bien y en acciones puntuales le demos vida al contrario. Aquí los aficionados empujan. No dejar el partido definido provoca esto. Hemos apretado, no era fácil tras un palo así. El partido por el balance general deberíamos haberlo resuelto mucho antes".

Valor del punto. "No sabemos qué animo te deja. Puedes ver que se han escapado dos puntos o que has sumado uno en la última jugada del partido. Me quedo con la sensación agria del equipo por las cosas que hace bien porque hay que hacerlo y sacar más provecho. En la primera parte el resultado debió ser más amplio".

Dinámica. "Venimos de perder u partido en Mallorca y otro ante Elche que merecimos ganar. La trayectoria del equipo es buena y estamos cerca de muchos equipos de la parte de arriba. Todo se puede ver de forma positiva o negativa. Hoy me quedo con todo lo que ha hecho el equipo en la primera parte, pero hay que sacarle más provecho. De esta forma estaremos más cerca de ganar. No olvidemos que enfrente está un rival que también se juega la vida para salir del descenso, que es un histórico que aprieta", agregando que "hay cosas que hacemos que no solo son la clasificación". "Salimos dolido de la eliminación de octavos, queríamos pasar a cuartos donde está el Cádiz. Le doy valor a las cosas que hacemos bien, que son muchas".

Para acabar, relevo Cervera-Sergio. "Álvaro hizo una gran labor y hay que reconocerlo, pero entiendo que Sergio es un acierto y va a congeniar bien".