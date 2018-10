"Vamos a revertir la situación"

José Joaquín Matos dijo después del entrenamiento del jueves que "a todos nos hubiese gustado empezar la Liga con algunos puntos más, pero seguimos trabajando duro para revertir la situación y así va a ser, no tengo la duda. Cada partido tiene una situación y hay que estar preparado para todo. Vamos a dar vuelta a la situación".

¿Qué le le falta al equipo? Matos explicó que "el Cádiz siempre se ha caracteriza por ser sólido en defensa y falta recibir menos goles y marcar más".

El desánimo no cunde pese a las seis jornadas seguidas sin ganar que lleva al Cádiz. "Uno sueña con ganarlo todo y cuando no se puede hay que darlo todo, y cuando no sea pueda ganar no hay que perder. Ahora en casa hay que darlo todo ante la afición en el partido contra el Nástic, que va a ser difícil".

El utrerano insistió en que "trabajamos para volver a ser un equipo sólido. No hay duda del equipo y de la gente que lo formamos".

El defensa tiene claro que la hinchada jugará un papel fundamental. Está convencido de que la afición "va a estar con nosotros. Estamos en una situación difícil y necesitamos ser 12 y todos juntos marcaremos el gol de la victoria".

Matos tiene claro cuáles son las instrucciones del técnico. "Antes de atacar hay que defender y hay que ver claro cuándo atacar, cuando la situación o requiera".

El zaguero indicó que "Cada vez voy mejor y cuando vengan los resultados, que vendrá, la cosa todavía mejor y subirá esa confianza que quizá nos falta.

Sobre Brian, lateral izquierdo como él, señaló que "los dos entrenamos cien por cien y el míster decide. No me considero titular".