Vallejo, en el punto de mira

La perla que pretende el Recre para completar su ataque se llama Manu Vallejo. El delantero es una de las sensaciones de la pretemporada del Cádiz, que hace poco lo renovó hasta 2021, y además es sub'23. Todo cuadra. Reúne todos los condicionantes para apuntalar una línea ofensiva que si se concreta la llegada de Alberto Quiles, que medios cordobeses colocan en Huelva en cuanto el Córdoba desbloquee su situación financiera, tendría versatilidad y calidad suficiente para satisfacer a José María Salmerón. La operación no es sencilla por el rendimiento que está mostrando el futbolista en verano. El propio Cádiz no tiene claro qué hacer con él. Si se queda sus minutos con el primer equipo en Segunda pueden no ser muchos, lo que podría frenar su progresión y con el filial no va a jugar porque es un escalón ya superado. Si sale cedido de la Tacita de Plata parece que el Nuevo Colombino puede ser su destino más probable. El Recre ya ha movido ficha y tiene ventaja.

Fuentes consultadas por Huelva Información confirman las conversaciones con el Cádiz para obtener la cesión del delantero de Chiclana, que lleva desde que dio comienzo la pretemporada con el primer equipo y que ni siquiera estuvo en Palos hace unos días con el filial gaditano para medirse el Recre. Su rendimiento es el principal escollo. Sus actuaciones en verano hacen dudar a Cervera.

Ha renovado hace poco hasta 2021 y el Recre cobra ventaja si sale cedido a un Segunda B El propio técnico cadista reconoce que "es bueno que la decisión sea difícil para nosotros"

El ex técnico recreativista tiene la última palabra sobre el futuro del futbolista. De hecho, hace unos días señaló al respecto que "es un chaval que tiene buen entorno y está aprovechando las oportunidades, vamos a ver qué es lo que viene, cuánto puede jugar, si puede ser importante...". Sus opciones de seguir en Carranza dependerán por lo tanto también de los movimientos que haga el Cádiz en el mercado. Sobre las posibilidades de salir cedido, su técnico reconoció que "las dos cosas pueden ser importantes: jugar en otro equipo o quedarte en el Cádiz y aprovechar alguna oportunidad". Ambas opciones "pueden ser positivas y contraproducentes porque a lo mejor te quedas y juegas poco y estás parado, o te vas y resulta que el año que te fuiste... No puedes acertar. Él que siga como hasta ahora, al final es bueno que la decisión sea complicada para nosotros, con otros no tenemos problemas, él lo ha hecho bien, complicarnos la decisión". El director deportivo cadista, Juan Carlos Cordero, de momento no quiere desprenderse de él hasta completar la plantilla del primer equipo.

Vallejo fue el máximo goleador del Cádiz B en las dos últimas temporadas con 23 y 18 tantos y destaca por su inteligencia y su calidad técnica. Es un diestro con capacidad para el balón parado. El Recre está dispuesto a esperar por él. Si Óscar Carazo es capaz de concretar la incorporación de Alberto Quiles ya no tendría prisas el director deportivo recreativista para completar la delantera albiazul. José María Salmerón tendría a Caye, al propio Quiles y la duda de Natalio una vez se recupere de su lesión. Le faltaría un sub'23 por el que podría esperar hasta última hora, hasta que el Cádiz decida qué hace con Manu Vallejo. El Decano tiene ventaja por la perla del Cádiz. Es su gran objetivo sub'23.