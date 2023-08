El Tour del Cádiz CF hace parada en la capital gaditana

El Cádiz CF ha celebrado un día inolvidable con pasión por el cadismo, diversión, cariño y sonrisas en la Plaza de San Lorenzo del barrio de Puntales, coincidiendo con sus fiestas, con el Tour de Verano cadista. Durante la mañana de hoy, gaditanos y gaditanas han podido disfrutar de las actividades, juegos, pintacaras, sorteos e hinchables que en el resto de municipios y ciudades de la provincia de Cádiz han podido disfrutar durante este verano.

Una actividad que teje lazos para devolverle el cariño que la ciudad, y en concreto Puntales, le da al Cádiz CF cada temporada en todo tipo de eventos y actividades. Pepe Mata, gerente de Cádiz CF Fundación y adjunto a la presidencia del club, así lo ha transmitido ante los medios de comunicación. "Vamos por toda la provincia y en la capital no podemos faltar. Es un barrio emblemático de Cádiz. Coincidiendo con su feria que cada año va tomando más notoriedad y protagonismo, hemos pensado que era el sitio ideal. Estamos culminando la campaña aquí en Cádiz".

En el plano general, Mata valoró positivamente la campaña de la provincia de este verano 2023. "El cariño que recibimos en cada una de las localidades es cada año mejor y mayor. El Cádiz CF se debe a su provincia. Prueba de ello es que la mitad de nuestros abonados proceden más allá de la capital. El seguir creciendo en este aspecto para nosotros es muy importante".

El tour cadista sigue su recorrido con la presencia de los embajadores del Cádiz CF, como son, Raúl López, Pepe Mejías o Paco Baena. "Han estado por toda la provincia y han recorrido muchos kilómetros. Son unos embajadores que conocen perfectamente los valores del cadismo, de su historia, de su idiosincrasia, ellos mismos se sorprenden de como lo conocen en todas partes. Se transmite de generación a generación". En esta misma línea, el adjunto a la presidencia destacó que "todas las actividades que organizamos desde el club tienen muy buena acogida. Los más pequeños disfrutan muchísimo, a pesar, en días como hoy, del calor. Todo lo que sea engrandar el espectáculo del fútbol con las actividades que organiza la Fundación, hacen el bien".

A la cita en su ciudad no faltó nuestro embajador Paco Baena. "Me conozco ya toda la provincia, no hay un pueblo en el que no haya estado con el Cádiz CF. Terminamos este lunes en Vejer y en Barbate. Estar hoy aquí en Cádiz es un privilegio para nosotros después de tantos kilómetros. Lo que véis aquí hoy se repite en todos los pueblos. Niños y niñas con camisetas del Cádiz CF, haciendo preguntas sobre el pasado y el presente del club. Te ríes y disfrutas con ellos".

Posteriormente, Pepe Mata y Paco Baena entregaron el cartel oficial del evento a las concejalas de participación ciudadana y de accesibilidad, Loli Pavón y Nuria Álvarez; y a la presidenta de Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo Puntales, en la plaza del barrio con la Fan Zone del Cádiz CF como estampa.

El Tour de Verano del Cádiz CF 2023 estará este viernes en la Plaza Almudena Grande, frente a la Biblioteca Municipal, de Puerto Real a partir de las 19:00 horas.