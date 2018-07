Soria, ahí quedó

Cristóbal Soria en Cádiz, hablando de Cádiz, del Cádiz CF y para Diario de Cádiz. El contertulio del prestigioso programa televisivo El Chiringuito de Jugones, es un clásico en suelo gaditano por el sol de Rota, donde posiblemente piensa y se plantea la vida tal y como vemos muchas noches a través de la pequeña pantalla. Decir las cosas por su nombre, aunque suene mal y hasta brusco, divide a la España futbolera entre los que disfrutan con él y los que le profesan un odio que al final va a menos por esa ironía tan castiza en Andalucía.

Si Cristóbal Soria acude a Cádiz es porque, muy posiblemente, su amigo Paco Romero le ha invitado. Fue el caso para que esta entrevista tomara forma. Soria acudió a la inauguración de la nueva tienda del afamado empresario gaditano. El abrazo sentido y de respeto del sevillano al gaditano fue la antesala para que el otrora delegado del Sevilla FC cargara su repertorio único por la forma y el fondo. Sevillanía pura por unas horas en la Tacita.

Para empezar, una de pescaíto en amarillo y azul; el Cádiz CF en toda su esencia. "El Cádiz tiene que seguir haciendo lo que lleva repitiendo estos años, competir hasta el último suspiro por meterse en la máxima categoría del fútbol español". La primera es a tope para ganarse al personal, si bien su siguiente reflexión tira por tierra tan fácil 'ataque' de duda hacia un sevillista. "Hace dos años casi que lo logra. Faltó fortuna. Y este último año, después de haber estado toda la temporada arriba, en el último suspiro no pudo ser". Este tipo sabe de lo que habla más allá del Real Madrid y el Barcelona.

'Perro viejo' en el balompié y en la vida, tira de vivencias para lanzar una recomendación desde un respeto, que parece sentido, hacia el cadismo. "Más que marcarse una exigencia de que este año tiene que ser sí o sí, el Cádiz debe preocuparse por competir y seguir haciendo las cosas bien en lo deportivo como en los últimos años, en los que está rozando el éxito; ese es el camino".

El encuentro con Soria deriva al Sevilla. Era inevitable. ¿Por qué? Ni mucho menos Nervión es lo que interesa por estos lares como allí sólo nombran La Viña para disfrutar de El Manteca. Así de claro. Deriva porque dos ex del Sevilla Atlético se han pasado al bando amarillo, Carmona y Matos. "Son dos grandísimos jugadores", expresa Cristóbal con unos ojos que remarcan lo que está hablando. "Conocen la categoría y van a aportar mucho a este equipo. En el caso de Matos -advierte-, se trata de un futbolista que está llamado a ser de Primera División. La adaptación y la juventud le va a venir fenomenal al Cádiz. No tengo dudas de que va a ser jugador de Primera División".

No en pocas ocasiones habrá escuchado la 'carga' de la afición sevillista contra el Cádiz, y viceversa, las veces que coincidieron estos equipos en el campo los once años que fue delegado del Sevilla (2000-2011). Pero lo ve algo arcaico. "Eso es antiguo. Son dos aficiones que claramente respiran la pasión del fútbol. Me encanta Cádiz, la ciudad y el Cádiz, a pesar del presidente que tiene". 'Bomba' va. De Soria, al despacho de Manuel Vizcaíno. "Solo puedo desear al Cádiz lo mejor", recalca para que no se mezclen batallas dentro de una guerra muy sevillana. Y por si queda duda, tira de esa inteligencia que dio tantos puntos al Sevilla desde la banda. "El Cádiz está en manos de la afición, su afición. Mientras esté en manos de su afición va a estar vivo y va a ser uno de los equipos importantes de este país. Insisto, a pesar del presidente del Cádiz". Erre que erre.

En su salsa mientras un pelotón de admiradores esperan para fotografiarse con él, los caminos de Soria, sevillista antes de nacer, dejan huella en la cuna del cadismo.