Sobrino: "En el Cádiz CF me siento como en casa"

El delantero Rubén Sobrino, futbolista del Cádiz CF, atiende a los medios oficiales del club, Cádiz CF TV, para hablar sobre diferentes temas del conjunto amarillo. Desde su adaptación al equipo desde que llegó en el mercado invernal hasta hablar sobre el devenir del cuadro de Álvaro Cervera en lo que resta de temporada.

El equipo: "Desde que fiché aquí hasta hoy ha habido un crecimiento en el equipo que creo que se ha visto en estos últimos partidos. Creo que se hizo un buen partido con el Villarreal, merecimos algo más. El fútbol es así. Veo al equipo con mucha ilusión y muchas ganas de cumplir el objetivo cuanto antes".

Estilo de juego definido: "Desde el primer día vi al Cádiz muy bien con esa primera vuelta espectacular, tiene un estilo de juego muy marcado. Todos los jugadores están a muerte con el entrenador. Creo que es un punto importante para cumplir el objetivo".

Buen ambiente: "Aquí se caracteriza mucho a los cadistas por la alegría y desde el primer día me han hecho sentir como si fuera mi casa, como si llevara aquí mucho tiempo. Creo que es importante para mí, que vengo nuevo. Es muy acogedor e importante para la confianza del jugador".

Relación con Cervera: La relación con el entrenador es buena. No nos conocemos mucho, tampoco hemos hablado mucho porque a mí me cuesta al principio, soy tímido. La relación creo que es buena siendo como somos. La relación de Cervera con los jugadores es espectacular y todo el mundo se siente importante".

Adaptación: "La adaptación siempre es complicada para cualquier jugador. Vengo de un club diferente, un equipo diferente y me costó. El estilo de juego se parece más al que hacía en el Alavés, el vestuario es parecido, y en el Valencia es diferente. Es un club que lucha por otras cosas y el estilo de juego es diferente. Cuesta, pero era una cosa que no era nueva para mí. He intentado adaptarme lo antes posible. Intentaré hacerlo lo mejor posible".

Luchar por la titularidad: "LaLiga Santander siempre tiene mucha competencia. Conseguir un puesto en el once es muy complicado. Siempre cuesta mucho. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. Estoy muy feliz por eso".

Jugar junto a Negredo: "Es fácil entenderse con Negredo. No le conocía. Es difícil conocer a alguien tan humilde y cercano. Es un jugador muy importante en el fútbol y tiene una humildad que impresiona mucho. Jugar con él al lado es fácil, te ayuda mucho en el campo. Ante cualquier duda, hablamos siempre para ayudar al equipo. Te lo pone bastante fácil".

Buen vestuario: "Si lo destacamos todos es por algo. He estado en buenos vestuarios, pero este tiene algo especial. Hay gente que viene de Segunda División, hay gente que no ha jugado en la élite y se notan las ganas y la ilusión de estar todos los años que pueda en la máxima categoría. La ilusión que hay revive a cada jugador que pueda estar peor animado. Es un buen vestuario que, ante cualquier problema o duda que tengas, se soluciona por el buen ambiente".

Reencuentros: "Estuve en el Girona con Alcalá y con Álex Fernández he estado seis o siete años, he jugado muchos años con él. Siempre tuve una buena relación con él. Hacía muchos años que no le veía, no hablábamos tanto como entonces, pero cuando nos vimos es como si no hubiera pasado el tiempo. Con Alcalá también. Ellos me intentaron ayudar en todo cuando me vieron por aquí".

Lucha por la permanencia: "Veo bien al equipo. Hicimos un buen partido en La Cerámica, sabemos que hay que mejorar cosas. Si mantenemos la portería a cero sabemos que tenemos muchas posibilidades. Sumar es bueno siempre. Veo al equipo con ganas, confianza, ilusión. Cuando vine el equipo pasaba por un mal momento y ahora es totalmente diferente".

El Valencia, próximo rival: "Va a ser un partido muy complicado. El Valencia es un gran club. Lo conozco bien. Individualmente tiene jugadores de mucho nivel, para estar mucho más arriba. Va a ser muy complicado porque al final, que estén mal, no significa que vayan a venir mal. Tienen un gran potencial y debemos estar muy atentos. Esperemos que la victoria sea nuestra, que nos hace falta".

Nuestra afición: "Me da pena no poder estar en la ciudad y en el Cádiz y no poder disfrutar de las previas de los partidos con la gente. Siempre he visto a esta afición por la tele y me ha impresionado. Echaré en falta muchísimo ver a la afición. Me gustaría mucho disfrutar de los cadistas en Carranza".