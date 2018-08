"Sigo concentrado en el equipo"

Centrado en el amarillo y azul. Es el mensaje que desprende Salvi Sánchez a un día del estreno liguero del equipo. El jugador habló con motivo de la entrega de un premio, y lo hizo para enviar un mensaje de calma hacia los que temen su posible marcha. Salvi piensa en los suyos como profesional, aunque admite que la posibilidad de que algún club abone su cláusula de rescisión siempre existe. Esa una realidad con la que el futbolista y la afición deben convivir hasta el próximo día 31.

El extremo sanluqueño se desplazó a la sede de la Peña Cadista Theo Vargas para recoger un galardón concedido con motivo de haber sido elegido mejor jugador del conjunto gaditano la pasada campaña. En la sede de la calle Enrique de las Marinas, el jugador cadista fue el gran protagonista de una cita a la que, en nombre de la entidad amarilla, acudió Pepe Mata, director de relaciones institucionales del club y gerente de la Fundación Cádiz CF. También estuvo presente Theo Vargas, que da nombre a la mencionada peña, y el presidente de la Federación de Peñas Cadistas, Fernando Arévalo.

Después de recoger su galardón, Salvi tomó la palabra para dirigirse a los presentes y exponer sus sensaciones en el tramo final de la pretemporada y del mercado de fichajes. En declaraciones que recoge Portal Cadista, el extremo indicó que "estoy muy contento desde que llegué aquí y estoy muy feliz". "He encontrado mi casa, que está a 45 minutos, y mi familia está feliz", dijo sobre su condición de gaditano dentro de la plantilla. "Ahora en el fútbol no sabemos nunca qué va a pasar ni quién va a pagar tu cláusula, pero sí quiero darle a la afición ese punto de tranquilidad de que yo sigo estando concentrado aquí y estoy feliz aquí, a menos que pase cualquier cosa de esa". Las manifestaciones del futbolista reflejan la realidad de su situación. Su mente está en el conjunto amarillo aunque no esconde la posibilidad de que cambie en los próximos 15 días si se produce el pago de los seis millones de euros que aparecen en su cláusula de rescisión.

Siendo uno de los jugadores más apetecidos lejos del Ramón de Carranza, la situación de Salvi ha sido diferente este verano a la de Álvaro García, lo que se demuestra con la pretemporada del sanluqueño, que ha sido la habitual de un profesional.