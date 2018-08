Servando: “La prioridad son los 50 puntos”

El capitán del Cádiz, Servando, sostiene que la temporada que empieza se presenta a priori “más difícil que la anterior por los equipos que hay. Hemos hecho la pretemporada con el objetivo de llegar bien al inicio de la Liga”.

El Cádiz peleó por el ascenso los dos cursos anteriores y quizás la afición sea más exigente con el equipo. El defensa explicó en la Ciudad Deportiva de El Rosal que “es bueno que el público quiera más, eso significa que hicimos las cosas bien en los años anteriores, pero la realidad que afrontamos es llegar a los 50 puntos, es lo primordial, aunque eso no significa que no queramos algo más”.

El isleño aseguró que “me veo físicamente bien, con confianza, con ganas de afrontar el nuevo año. La suerte del Cádiz es que hay muchos jugadores del año pasado que sabemos el estilo de juego y los nuevos se van adaptando, todo tiene un proceso. No es fácil por la exigencia que hay. Nuestro estilo está definido, pero podemos usar variantes sin perder sin perder los bueno que tenemos de años atrás”.

El central fue preguntado por el regreso de José Mari, al que recibe con los brazos abiertos. “Si José Mari anda bien el Cádiz anda bien. Es un jugador que aporta mucho”.

Y salió a relucir el asunto de Álvaro García, del que Servando reconoció que “es un tema no es fácil, es delicado. Nunca podré hablar mal de él, es un fenómeno. Intentaremos llevarlo lo mejor posible, forma parte del equipo y hay que cuidarlo. Ha sido una pretemporada rara con el asunto de Álvaro, quizás de cabeza no esté en su sitio, pero es un chico feliz. Es jugador del Cádiz y hay que arroparlo. Si puede jugar el viernes nos vendrá de perlas. No sé cómo está la situación. Álvaro es un buenazo. No sé cómo está la situación. Aquí en el Cádiz ha jugado lesionado, se ha partido el pecho por el escudo y el club y hay que valorar eso”.