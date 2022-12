Sergio González: "El gol anulado cambió el partido"

Refuerzos de invierno. "No me gusta desvelar, pero está claro que nos debemos mover. La delantera, las bandas, los centrales... Vamos a ver el músculo que tenemos".

Gol salvador de Lucas Pérez. "El comportamiento de Lucas ha sido ejemplar. Es un futbolista diferencial y como entrenador no quiero pensar que pueda irse, pero el mercado está como está. Intentamos convencerle, pero la opción de que salga está abierta. Sería una pérdida muy importante".

El juego ofensivo y defensivo. "A nivel de bloque hemos tenido las líneas muy separadas, no equilibrados, y eso ha motivado que en las transiciones ellos ocuparan los espacios. Esperemos que ese ida y vuelta de la segunda parte se haya tratado de una excepción".

Sin suerte en los arbitrajes. "No voy a entrar en un lío que no nos beneficia. Tengo una sensación de rabia porque ha sido un golpe emocional, y encima nos han marcado después, como un 2x1".

La acción del gol anulado. "Ha sido un golpe para nosotros. Yo he visto un forcejeo, los dos buscan la posesión, pero lo que sí pido a los árbitros es que piten antes, porque dejan seguir, metemos el gol, estamos felices, contentos, y luego te lo quitan. Para colmo después nos marcan y nos deja tocados".

Rubí: "Hemos estado muy cerca de ganar, pero Conan lo ha impedido"

El entrenador del Almería tenía una sensación agridulce. "Hemos empatado fuera de casa, mantenemos la distancia, no podíamos perder, seguimos trabajando, el equipo compite muy bien y estoy contento, pero siempre que crees que es un partido que mereces ganar y no lo haces da rabia. Una pena porque el equipo ha ido de menos a más. En la segunda parte hemos podido sentenciar y no lo hemos hecho. Estoy más contento con el equipo que con el resultado. Tengo la sensación de que hemos estado muy cerca de ganar, es una sensación positiva, pero Conan lo ha impedido. Para el espectador ha sido un partido muy bonito, y en el último minuto era una moneda al aire, cerca de ganar y de perder". Los últimos cambios. "Eran lógicos porque el partido había sido de ida y vuelta y hemos puesto trabajo y calidad para dar frescura al centro del campo. Juegue quien juegue lo hace bien y eso es bueno para todo el equipo". Un gran año. "Conseguimos el ascenso, sumamos ahora 17 puntos en 15 partidos. Soy tan autoexigente que parece que nunca estoy contento, pero creo que lo estamos haciendo correctamente. Ojalá 2023 siga como hasta ahora".