Sergio González: "La expulsión nos ha afectado a nosotros más que a ellos"

Miedo a perder. "Somos dos rivales con cierto temor defensivo y en esa fase de quedarse con uno menos han sacado su mejor nivel. Nosotros no hemos sacado todo el jugo que teníamos que haber sacado. No deja de ser justo el resultado. Cuando estás con uno más, son pocas las ocasiones que hemos tenido".

Pocas opciones de gol. "Cuando un equipo defiende en bloque bajo con ese 4-4-1 es complicado meterle mano, porque además en las transiciones son muy fuertes. Hemos movido el banquillo, intentando buscar soluciones, pero no hemos dado con la tecla. Estoy triste con eso porque entre todos no hemos sido capaces de hacerle más daño a un Granada que estaba con 10".

El entrenador del Cádiz, Sergio González, no se mostró ni mucho menos satisfecho con el empate cosechado en el Nuevo Los Cármenes. La superioridad numérica durante casi una hora no fue suficiente para vencer y el técnico se mostró crítico con esa realidad.

Robert Moreno: "A partir de la expulsión hemos hecho mejor partido y generado más ocasiones"

El entrenador del Granada, Rober Moreno, destacó la actuación de los suyos pese a jugar con uno menos casi una hora. "Antes de la expulsión el partido ha estado igualado, los dos equipos con ciertos nervios, errores condicionados por la situación que estamos viviendo de tensión. En esos minutos eran idas y venidas, los dos nos presionábamos y se solapaban los sistemas. A partir de la expulsión hemos hecho mejor partido, hemos defendido con uno menos y hemos generado más ocasiones que el rival. Estoy contento y orgulloso de la reacción de mis jugadores. Este equipo tiene espíritu y ha roto la racha de derrotas seguidas". Críticas de un sector de la afición. "El entrenador es el máximo responsable. La afición quiere ganar partidos. Recordaremos esto como una anécdota a final de temporada. Ahora es normal. No tengo nada que decir, sólo trabajar y hacer felices a los aficionados. Me veo con mucha energía, muchas ganas, y con confianza". ¿Resultado justo? "A priori queríamos ganar, incluso con uno menos no hemos hecho cambios defensivos. Cuando avanza el partido, diría que el empate sólo me ha valido en el descuento. Lo de la justicia es relativo. Cada uno tendrá su punto de vista. Creo que sí se puede considerar justo pese a que hemos tenido más ocasiones".