Semana clave para Álvaro

El comienzo de la Liga está a la vuelta de la esquina y la incertidumbre es cada vez mayor. ¿Seguirá Álvaro en el Cádiz cuando empiece a rodar el balón en el primer partido de verdad, con el Almería como rival? Nadie puede responder con certeza a esa pregunta. Puede pasar de todo. La realidad es que el extremo no participó un solo minuto en la semifinal del Trofeo Carranza. Estuvo en el banquillo, pero el tiempo en la banda izquierda se lo repartieron Manu Vallejo y el debutante Juan Hernández.

Álvaro Cervera explicó después del encuentro que en el caso de que el utrerano se quede en el Cádiz, está preparado para competir. ¿Significa eso que si el viernes no lo ha fichado ningún equipo formará parte de la alineación o al menos de la convocatoria? Se avecina una semana importante para el futuro del futbolista más cotizado del conjunto amarillo. Si es traspasado el problema quedará resuelto. Si no sale y además no juega, la situación se puede enquistar aún más.

Álvaro García apenas ha jugado en pretemporada. Se ha entrenado como uno más, pero con una participación testimonial en los amistosos. Sólo jugó la primera parte en el ensayo ante el Chiclana -marcó un gol- el pasado 21 de julio en los que quizás hayan sido sus últimos minutos como jugador del Cádiz. No saltó al césped en los seis partidos restantes y su futuro ahora está en el aire. Llegaron dos ofertas que no cuajaron. Una del Beijing Renhe, equipo de la Liga china que ofreció cinco millones de euros; y otra de seis millones por parte del Huesca, recién ascendido a Primera División. El presidente, Manuel Vizcaíno, se remite a la cláusula de rescisión del contrato, fijada en ocho millones y las últimas semanas no ha trascendido ninguna propuesta formal de otro club. Si el extremo camia de aires tiene papeletas para dar el salto a un conjunto de la Primera española una vez que ya han cerrado los mercados chino e inglés, donde más dinero se movía.

¿En qué equipo de la máxima categoría puede acabar Álvaro García? Si se descartan los grandes podría tener cabida en alguna escuadra que aspire a transitar en la zona media de la clasificación o a pelear por la permanencia. Ahí entra el numeroso grupo formado por Leganés, Eibar, Getafe, Rayo Vallecano, Valladolid, Huesca - en el caso de que vuelva a insistir-, Alavés, Girona, Levante, Real Sociedad, Celta de Vigo, Espanyol… Quizás defienda el escudo de uno de estos equipos si es que alguno pone sobre la mesa el suficiente dinero para llevarse al futbolista, que considera que ha llegado el momento de dar un salto en su carrera profesional.