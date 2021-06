Sello cadista en el éxito nacional del fútbol playa

La selección española de fútbol playa certificó brillantemente su presencia en la próxima Copa del Mundo de Fútbol Playa de la FIFA Rusia 2021 tras vencer en un agónico encuentro a Italia. En ese combinado hay sangre del Cádiz CF, con Fran Mejías -hijo del mítico Pepe Mejías- y Javi Torres, a quienes acompaña el también gaditano Juanmi Mateo.

La espectacular reacción de la selección española ante la actual subcampeona del Mundo, Italia, acabó valiendo el billete al próximo Mundial de Fútbol Playa de Moscú.

El duelo arrancó de manera adversa para los de Christian Méndez con un parcial de 3-1 en el primer tiempo. España, un equipo fuerte de mente, no bajó los brazos. Llorenç y Cintas igualaron el marcador cuando al encuentro le restaba el último periodo. Tras un gol de Marinai, que adelantó momentáneamente a los italianos, fue Chiky quien asumió las riendas del ataque español, flanqueado por Edu y el gaditano y ex cadista Javi Torres.

El murciano fue el encargado de empatar el partido y luego dar la victoria y la clasificación a España a falta de 7 segundos para el final de la prórroga por medio de un penalti. Instantes antes, Dona se convirtió en el héroe español al salvar una falta a bocajarro que pudo haber sido fatal para España.

Gran victoria final e histórica clasificación de España, que vuelve al Mundial después de haberse perdido las dos últimas ediciones. Los gaditanos Fran Mejías, Javi Torres -ambos con pasado en el Cádiz CF- y Juanmi Mateo posaron al final del encuentro con una bandera del equipo amarillo, siempre presente en sus éxitos.